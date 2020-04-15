حاكم الشارقة يصدر قرارًا بحل مجلس إدارة نادي الشارقة

أصدر سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، قرارًا إداريا بحلّ مجلس إدارة نادي الشارقة الإماراتي وتكليف علي سالم المدفع بتشكيل مجلس الإدارة الجديد، ورئاسة مجلس إدارة النادي في دورته الجديدة، على أن يصدر قرارًا إداريًا لاحقًا بتشكيل مجلس الإدارة.

عاجل : حاكم الشارقة يصدر قراراً بحل مجلس إدارة نادي الشارقة pic.twitter.com/jNzudNMAiN — قناة الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) April 15, 2020

وقال علي المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، في تصريحات تلفزيونية: "نشكر صاحب السمو حاكم الشارقة على هذه الثقة الغالية، ونحن نثني على عمل الإدارات السابقة وجهودهم في تطوير النادي، وإن شاء الله سيتم دراسة احتياجات النادي في كافة النواحي".

وأضاف: "نسعى دائما للأفضل وتحقيق مراكز متقدمة وطبعا التركيز حاليا على كرة القدم ونحن ننتظر ما سيصدر من الاتحاد بشأن المسابقات".

وتابع: "سيكون هناك مراجعة في كافة الملفات الرياضية والاجتماعية والمالية وغيرها الكثير".

علي المدفع رئيس مجلس ادارة نادي الشارقة الرياضي للخط المباشر: سيكون هناك مراجعة في كافة الملفات الرياضية والاجتماعية والمالية وغيرها الكثير. — الشارقة للأخبار (@Sharjahnews) April 15, 2020

وكان مجلس الشارقة الرياضي، قد ألزم مجالس الإدارات في أندية إمارة الشارقة، بضرورة الالتزام برواتب العاملين من إداريين وفنيين وعمال، حرصًا من المجلس على استقرار أوضاعهم في القطاع الرياضي ورسالته المجتمعية، والحفاظ على العنصر البشري والاستقرار المهني والأسري، وبثّ روح الطمأنينة في نفوس العاملين في ظل الأوضاع الحالية .

وأصدر الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي توجيهاته، من خلال تعميم وجهه لجميع الأندية.. مؤكدًا فيه، ضرورة الالتزام بالعقود المبرمة مع جميع العاملين، وعدم اتخاذ أي إجراءات خاصة بإنهاء التعاقدات، قبل التنسيق المباشر مع المجلس مع الحرص على عدم المساس بالرواتب الشهرية لجميع العاملين، نظرًا لتحويل المخصصات المتعلقة بكل نادٍ من قبل المجلس في الموعد المحدد دون استقطاع، حتى في ظل توقف الأنشطة الرياضية والالتزام في المنزل، والعمل عن بعد.

وأضاف، أن المجلس يحرص على تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لجميع العاملين في أنديته، ويأتي ذلك ضمن أولوياتها، ويمثل ترجمة للدعم الكبير من صاحب السموّ، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ومتابعة سموّ الشيخ، سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، والرعاية الكبيرة للرياضة والرياضيين، وتهيئة البيئة المناسبة للجميع.

وأكد حرص المجلس على الاهتمام بالموظفين والعاملين، وأهمية نشر الطمأنينة في نفوسهم، وتمكينهم من أداء المهام الموكلة لهم، حيث تتطلب هذه المرحلة الوقوف متحدين في ظل هذه الأزمة، كون الأندية شريكًا مهمًا في نجاحات القطاع الرياضي بمختلف مسمياته، والظروف الحالية التي تمرّ بها الرياضة، وتوقف النشاط يشكل تحديًا كبيرًا، وعلى الجميع التحلي بالصبر والتكاتف ونشر الطمأنينة والاستقرار للجميع ومواجهة المتغيرات الحالية، وعدم التأثر بها، حتى زوال المسببات التي يمرّ بها العالم ككل.