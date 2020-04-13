صحيفة: نادي الشارقة الإماراتي يتمم اتفاقه مع مدرب شباب الأهلي السابق

اتفق نادي الشارقة الإماراتي مع المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب الوصل وشباب الأهلي السابق، لقيادة الفريق لمدة موسمين بدءا من الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة "البيان" الإماراتية أن نادي الشارقة أتم اتفاقه مع أروابارينا على تفاصيل التعاقد، وسيقود الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن عبد العزيز العنبري المدرب الحالي للشارقة سيكمل مهمته مع الفريق في حال استكمال الموسم الجاري، على أن ينتقل لتدريب أحد المنتخبات في الفترة المقبلة.

يذكر أن أروابارينا تولى قيادة شباب الأهلي في الموسم الماضي وحقق معه لقبي كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة قبل ان تتم اقالته الشهر الماضي بسبب تراجع نتائج الفريق رغم أنه يتصدر ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة.