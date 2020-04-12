وفاة الشقيقين ماجد وسلطان عبدالله كرم لاعبي شباب الأهلي لكرة اليد في حادث مروع

وفاة الشقيقين ماجد وسلطان عبدالله ك...

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

لقي الشقيقان ماجد وسلطان عبدالله كرم لاعبا فريق شباب الأهلي لكرة اليد للناشئين مصرعهما في حادث مروع.

ووقع حادث مروع على طريق أبوظبي ـ دبي للشاحنات أودى بحياة الشقيقين ماجد وسلطان عبدالله كرم لاعبي فريق شباب الأهلي لكرة اليد للناشئين.

الحادث بالتحديد في طريق سويحان العين، حيث اصطدمت السيارة، بشاحنة كبيرة وجها لوجه في طريق عودتهما إلى لشارقة بعد أن قدما أوراقهما الثبوتية للانتساب لكلية زايد العسكرية.

وسيتم صباح غد الإثنين إجراء مراسم الدفن في مقبرة الشارقة عقب الانتهاء من إجراءات الدفن التي تقوم بها دائرة الصحة وبلدية الشارقة.

يذكر أن الشقيقين يلعبان ضمن صفوف فريق ناشئي كرة اليد في نادي شباب الأهلي.

وقدم نادي شباب الأهلي التعزية لأسرة الفقيدين في بيان رسمي نشره على صفحته.

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