الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يوافق رسميًا على تقليص رواتب اللاعبين والمدربين

وافق مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم على إصدار قرار معدل للتعميم السنوي الصادر عن أوضاع وانتقالات اللاعبين للموسم الرياضي 2019-2020 يُجيز للأندية القيام بتوقيع ملاحق عقود جماعية رضائية مؤقتة لكافة اللاعبين والمدربين.

وتشمل تلك الملاحق تأجيل أو تقليص رواتب اللاعبين والمدربين لفترة معينة (من تاريخ 15 مارس 2020 ولحين عودة النشاط الرياضي).

وأصدر اتحاد اكرة الإماراتي بيانًا قال فيه إنه أجاز للأندية القيام باقتطاع نسبة من الراتب الشهري بخصوص اللاعبين والمدربين ولمدة مؤقتة بما لا تزيد عن 40% على ألا يقل الراتب الأدنى للاعب بعد الاقتطاع عن 15 ألف درهم إماراتي بالنسبة للأندية المحترفة.

أما بخصوص لاعبي ودربي أندية الدرجة الأولى فستكون نسبة الاقتطاع المؤقتة من الراتب لا تزيد على 40% على ألا يقل الحد الأدنى للراتب بعد الاقتطاع عن 10 آلاف درهم إماراتي.

وبخصوص اللاعبين والمدربين الأجانب يتم تطبيق لوائح الفيفا وقواعده التنظيمية كون القرارات الداخلية الصادرة عن اتحاد الكرة غير ملزمه امام اللجان القضائية والتحكيمية في الفيفا.

وبالنسبة لعقود اللاعبين المواطنين والأجهزة الفنية فقد وافق مجلس الإدارة على إصدار قرار معدل آخر للتعميم السنوي رقم (1) الصادر عن لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين للموسم الرياضي 2019/2020 يجيز للأندية تمديد العقود التي من المقرر أن تنتهي في نهاية الموسم الرياضي الحالي إلى التاريخ الجديد لنهاية الموسم في حالة تمديده، وتأجيل سريان العقود الجديدة التي من المقرر أن تبدأ مع بداية الموسم الرياضي 2020/2021 إلى التاريخ الجديد لبداية الموسم مع تأجيل سداد الدفعات المالية المستحقة إلى بداية الموسم الجديد والناشئة عن انتقال اللاعب أو الدفعات المالية المستحقة للاعب عند بدء سريان عقده .

كما قرر مجلس الإدارة جواز تسجيل اللاعبين المواطنين المحترفين خارج فترتي القيد والتسجيل والذي تم فسخ عقودهم من قبل أنديتهم بسبب تداعيات فيروس كورونا والسماح لهم بالمشاركة في كافة المسابقات المحلية في حال استيفاء اللاعب للشروط الواردة في لوائح المسابقات.

وحول فترة قيد وتسجيل اللاعبين للموسم الرياضي 2020/2021 فتم تكليف لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين باتحاد الكرة بالتنسيق مع فريق العمل المشكل من قبل مجلس الإدارة بتحديد التواريخ المثلى بما يتماشى مع القواعد التنظيمية للفيفا.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة بعقد ورشة عمل، غدًا الاثنين، بنظام الاتصال المرئي لشرح آخر القرارات الصادرة عن اتحاد الكرة بشأن القرارات التي صدرت عن اجتماع مجلس الإدارة وذلك بمشاركة كافة ممثلي الأندية.