اتحاد الكرة الإماراتي يعلن تمديد إيقاف أنشطة كرة القدم حتى إشعار آخر

أعلن اتحاد الكرة الإماراتي رسميا، تمديد إيقاف دوري الخليج العربي، حتى إشعار آخر.

وقال الاتحاد في بيان رسمي، نشره عبر حسابه على تويتر، يوم الأحد: "تابع الاتحاد الإماراتي مع الجهات المختصة بالدولة آخر المستجدات الصحية الخاصة بوباء كورونا، والجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للحد من انتشاره".

وأضاف البيان: "وبعد تقييم الوضع مع تلك الجهات قرر اتحاد كرة القدم تمديد تعليق نشاط كرة القدم في الدولة، اعتبارا من تاريخه وحتى إشعار آخر كإجراء احترازي على أن يتم تقييم الوضع ومراجعته بشكل مستمر".

وتابع البيان: "ويشمل القرار جميع المسابقات التي ينظمها اتحاد الكرة ورابطة المحترفين الإماراتية وأنشطة المنتخبات الوطنية ولجنتي كرة القدم للسيدات والصالات والأكاديميات الخاصة وغيرها".