حكم إماراتي يتطوع للكشف عن حالات كورونا (شاهد)

في رد فعل إنساني رائع، أقدم الحكم الدولي الإماراتي، الدكتور عمار الجنيبي، وهو طبيب أسنان، على ترك عيادته وتطوع في مراكز المسح الطبي في أبوظبي، للمشاركة في عمليات الكشف الطبي على مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مؤكدا ضرورة تضافر جهود الجميع، من أجل تخطي هذه الظروف الطارئة.

وقال الجنيبي، في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الإماراتي، يوم السبت، إنه سجل طلب التطوع بهيئة أبوظبي للصحة عن طريق جهة عمله، حيثُ يعمل طبيبا للأسنان في عيادة السمحة بالعاصمة أبوظبي.

وأشار إلى أنه بدأ العمل التطوعي في مركز الباهية لإجراء الفحص من المركبة“ للكشف عن فيروس كورونا للأفراد، ضمن المبادرة التي أطلقتها شركة أبوظبي للخدمات الصحية ”صحة“ بالتعاون والتنسيق مع دائرة الصحة في أبوظبي.

وأوضح الحكم الدولي أن تقدمه للتطوع هو جزء بسيط من مسؤوليته تجاه المجتمع، خاصة في الأوقات الصحية الطارئة، حيث يتطلب الوضع وجود خط دفاع أول للحفاظ على صحة المواطن والمقيم والزائر.

وأشاد الحكم الدولي بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة الإمارات للحد من انتشار الفيروس وحماية كل من يقيم في الدولة، منوها إلى أن ما تقدمه الدولة من مساعدات طبية للدول المتضررة من الوباء يأتي ضمن نهجها الإنساني المعروف لدى الجميع.

وتعيش دوريات العالم أجمع، بما فيهم الدوري الإماراتي، موقفا صعبا، بعدما توقفت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتم تأجيل حسم مصير النسخة الحالية من مسابقة دوري الخليج العربي لمدة أسبوعين مقبلين، وسط تقارير متواترة عن إمكانية إلغاء الموسم الحالي.

يذكر أن شباب الأهلي دبي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإماراتي هذا الموسم برصيد 43 نقطة متفوقا على العين صاحب المركز الثاني برصيد 37 نقطة.