حقيقة اقتراب نادي الشارقة الإماراتي من التعاقد مع أروابارينا مدرب شباب الأهلي السابق

نفت قناة أبوظبي الرياضية عبر مصادر لم تشر إليها نية نادي الشارقة حامل لقب الدوري الإماراتي التعاقد مع الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني السابق لشباب الأهلي دبي متصدر الدوري الحالي.

وقالت القناة عبر حسابها الرسمي على تويتر يوم الخميس: “ من مصادر أبوظبي الرياضية. لا صحة لنية نادي الشارقة التعاقد مع أروابارينا والمدرب خارج حسابات إدارة النادي“.

واستغنى شباب الأهلي دبي عن أروابارينا الشهر الماضي بعد الحصول على خمس نقاط في أربع مباريات متتالية.

مصادر #أبوظبي_الرياضية: لا صحة لنية نادي الشارقة التعاقد مع #أروابارينا والمدرب خارج حسابات إدارة النادي pic.twitter.com/h1GdVYv4ow — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 9, 2020

وكان حامل لقب الدوري الإماراتي قد نفى رسميا يوم الإثنين الماضي وجود أي نية للاستغناء عن خدمات المدير الفني الحالي عبد العزيز العنبري.

وقال الشارقة حينها: ”ينفي نادي الشارقة لكرة القدم صحة الأنباء المتداولة عن إنهاء تعاقده مع مدرب الفريق الأول عبدالعزيز العنبري“.

وحسم الشارقة لقب الدوري للمرة السادسة في تاريخه الموسم الماضي قبل جولة واحدة على نهاية المسابقة ليصبح العنبري أول مدرب إماراتي يحصد لقب دوري المحترفين بعد مسيرة رائعة شهدت هزيمة واحدة في 25 مباراة هذا الموسم.

وتراجع الشارقة هذا الموسم لكنه لا يزال ينافس على لقب الدوري الذي توقف الشهر الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.