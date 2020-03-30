اتحاد الإمارات لكرة القدم يضع مرافقه تحت تصرف الجهات المختصة لمواجهة كورونا

أعلن اتحاد الكرة الإماراتي وضع المرافق التابعة له في دبي، تحت تصرف الجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بتوجيهات من رئيس الاتحاد، الشيخ راشد بن حميد النعيمي.

ووفقا للبيان الذي أصدره الاتحاد عبر موقعه الرسمي، يوم الاثنين، فتشمل المرافق المنطقة الطبية المجهزة بالعيادات المختلفة، ومنطقة استقبال وقاعة انتظار وصيدلية وصالة رياضية تضم أحدث معدات التدريب، وفندق الاتحاد الذي يحتوي على 32 غرفة فندقية مجهزة، وقاعة اجتماعات كبرى، وأخرى لتناول الوجبات، إلى جانب 12 غرفة مؤثثة بسكن الاتحاد.

وقال النعيمي: ”دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل البلاد التي تعاملت مع الوضع الصحي الراهن من خلال حزمة من القرارات والتدابير الوقائية للمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين، وفق أعلى معايير السلامة بالعالم، إلى جانب المبادرات لمساعدة بعض الدول التي تأثرت بهذا الوباء“.

وأضاف: ”يأتي القرار استكمالا للمبادرات التي نقوم بها في إطار حرصنا على المساهمة والوقوف مع الجهات المختصة بالدولة لحماية أفراد المجتمع“.

وكان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، أكد استمرار العمل بقرار تعليق نشاط كرة القدم في جميع أنحاء البلاد، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، إذ ذكر الاتحاد في بيان له، أن مجلس إدارته سيقيم الوضع بعد انتهاء المدة المحددة لإيقاف المسابقات، إذ كان قرر استمرار ذلك لمدة أربعة أسابيع.