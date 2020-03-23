اتحاد الكرة الإماراتي يؤكد رسميا استمرار العمل بقرار تعليق النشاط الكروي والتدريبات

أكد الاتحاد الإماراتي لكرة القدم في بيان جديد استمرار العمل بقرار تعليق النشاط الكروي في الإمارات لمدة 4 أسابيع بدأت منذ الـ15 من مارس 2020 كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا، على أن يتم تقييم الوضع ومراجعته فور انتهاء المدة المحددة.

وشدد في بيانه، الذي أصدره، يوم الاثنين، على“أن القرار يشمل جميع المسابقات والتدريبات لجميع المراحل بما فيها الفريق الأول والرديف“.

وأوضح البيان: ”يأتي القرار بعد التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة التي تبذل جهودا كبيرة في المحافظة على سلامة كل أفراد المجتمع“.

وتابع البيان: ”ويؤكد اتحاد الكرة أن القرار يشمل جميع المسابقات التي ينظمها اتحاد الكرة ورابطة المحترفين الإماراتية وأنشطة المنتخبات الوطنية ولجنتي كرة القدم للسيدات والصالات والأكادميمات الخاصة إلى جانب كافة التدريبات لجميع المراحل بما فيها الفريق الأول والرديف“.

وتم تداول خطاب، يوم الأحد، باسم اتحاد الكرة الإماراتي، يطالب الأندية بالعودة لممارسة التدريبات للفرق الأولى والرديف، بشرط خضوع الجميع لفحص فيروس كورونا، اللاعبين والعاملين والموظفين، واتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وشدد البيان المنسوب لاتحاد الكرة، على أنه لن يتم السماح لأي نادٍ بالعودة للتدريبات حال لم يتم تسليم نتائج التحاليل يوم الخميس المقبل.

يذكر أنه يتبقى من الموسم الإماراتي الحالي، 7 جولات من دوري الخليج العربي، الذي يتصدره شباب الأهلي برصيد 43 نقطة، بفارق 6 نقاط عن العين بالمركز الثاني، ومباراة نهائي كأس رئيس الإمارات، والمقرر أن يلتقي فيها العين نظيره الظفرة.