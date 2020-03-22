الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يخاطب الأندية بالعودة للتدريبات

ذكرت وسائل إعلام إماراتية، اليوم الأحد، أن اتحاد كرة القدم خاطب الأندية بالعودة لممارسة التدريبات، لفئة الأندية الأولى والرديفة.

وأوضحت صحيفة ”الاتحاد“، أن اتحاد كرة القدم الإماراتي خاطب الأندية بشأن استئناف التدريبات، بشرط خضوع جميع اللاعبين والموظفين والعاملين لفحص فيروس كورونا، واتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة، على أن يتم تسليم نتائج التحليل الخميس المقبل.

ويوم الأحد الماضي، قرر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، تعليق النشاط الكروي للموسم الرياضي 2019/2020، لمدة 4 أسابيع؛ كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وشمل قرار التعليق، جميع المسابقات التي ينظمها اتحاد الكرة ورابطة المحترفين الإماراتية وأنشطة المنتخبات الوطنية ولجنتي كرة القدم للسيدات والصالات والأكاديميات الخاصة وغيرها.