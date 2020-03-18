تعيين مدير فني جديد للحكام باتحاد الكرة الإماراتي

قال اتحاد الكرة الإمارتي في بيان رسمي إنه وافق على استقالة ستيف بنيت المدير الفني للحكام والمسؤول عن تقنية الفيديو.

وقرر اتحاد كرة القدم الإماراتي تعيين خالد الدوخي مديرا فنيا للحكام نظرا لما يتمتع به من خبرة كبيرة في مجال التحكيم.

وأشار اتحاد الكرة الإماراتي إلى أنه يحرص دائما على تطوير سلك التحكيم الذي يعد عنصرا مهما في منظومة كرة القدم كما يحرص الاتحاد على دعم قضاة الملاعب وتوفير بيئة مناسبة لهم لغرض تطوير أدائهم من خلال مشاريع متعددة مثل مشروع أكاديمية حكام المستقبل والتعليم المستمر فنيا وإداريا، وكذلك من خلال إقامة الورش الفنية التي يشارك فيها خبراء دوليون من الاتحادين الآسيوي والدولي.

وأثارت قرارات الحكام بالجولات الأخيرة من دوري الخليج العربي الإماراتي جدلا واسعا خاصة تقنية الفيديو.

ورفع نادي العين احتجاجا ضد حكم مباراة الفريق الأخيرة ضد الجزيرة بالدوري الإماراتي، كما طالب نادي اتحاد كلباء بتعيين حكام أجانب وإلغاء تقنية الفيديو.