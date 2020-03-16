استدعاء لاعب إماراتي محترف في إسبانيا خوفا من كورونا

قرر نادي اتحاد كلباء الإماراتي، استدعاء لاعبه أحمد عامر، المحترف مع نادي ليغانيس الإسباني.

وقال اتحاد كلباء عبر حسابه في موقع ”تويتر“، ”حرصا على صحة اللاعب وسلامته، قامت إدارة شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم باستدعاء اللاعب أحمد عامر، المحترف في صفوف ليغانيس الاسباني؛ بعد تفشي وباء كورونا في إسبانيا، وذلك تماشيا مع توجهات القيادة الحكيمة في ضمان الرعاية الصحية للمواطنين المتواجدين خارج الدولة والحرص على سلامتهم“.

وفي نوفمبر الماضي، انضم أحمد عامر إلى ليغانيس؛ لقضاء فترة احتراف ومعايشة تستمر حتى 2021.

وأعلن مجلس الشارقة الرياضي، توقيع اتفاقية مع نادي ديبورتيفو ليغانيس المنافس في الدوري الإسباني، لاحتراف حارس الشارقة ماجد محسن مصبح ”مواليد 1996″، وأحمد عامر ”مواليد 1998“ مهاجم اتحاد كلباء.