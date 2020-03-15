نادي العين يحتج على قرارات حكم مباراته أمام الجزيرة في الدوري الإماراتي

أعلن نادي العين تقدمه باحتجاج على قرارات حكم مباراته مع الجزيرة، في الجولة الـ19 من الدوري الإماراتي للمحترفين.

وكتب العين عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ ”العين يحتج على قرارات حكم مباراته أمام الجزيرة“.

وخسر العين 1/3 أمام الجزيرة، أمس السبت، وشهدت المباراة طرد بندر محمد الأحبابي لاعب العين في الدقيقة 69، بالبطاقة الصفراء الثانية، حيث كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1/1، قبل أن يسجل الجزيرة هدفين ويفوز 3/1.

وتقدم لابا كودجو فودوه بالهدف الأول للعين في الدقيقة 39، قبل أن يتعادل عمر عبدالرحمن للجزيرة في الدقيقة 43، وهي نتيجة الشوط الأول.

وسجل ماركوس دا سيلفا كينو الهدف الثاني للجزيرة في الدقيقة 82، في حين وقع علي أحمد مبخوت هدف التعزيز للجزيرة في الدقيقة 90+4.

وجمدت النتيجة رصيد العين عند 37 نقطة في المركز الثاني، بفارق 6 نقاط عن شباب الأهلي دبي، في حين رفع الفوز رصيد الجزيرة إلى 36 نقطة في المركز الثالث.

واليوم الأحد، قرر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم تعليق نشاط كرة القدم للموسم 2019/2020، اعتبارا من اليوم الأحد 15 مارس 2020 ولمدة 4 أسابيع كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا المستجد.