رسميا.. تعليق نشاط كرة القدم في الإمارات لمدة 4 أسابيع بسبب كورونا (شاهد)

قرر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم تعليق نشاط كرة القدم في الدولة للموسم الرياضي 2019-2020 اعتبارا من يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020 ولمدة أربعة أسابيع كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا المستجد المعروف باسم “COVID19″.

وأصدر الاتحاد بيانا قال فيه إن القرار تم اتخاذه بعد التنسيق مع الجهات المختصة، على أن يتم تقييم الوضع ومراجعته بعد انقضاء الفترة الزمنية المحددة.

وأشار اتحاد القدم الإماراتي في بيانه، إلى أن القرار يأتي في إطار حرص اتحاد كرة القدم على التقيد بالتعليمات التي تُصدر عن الجهات المختصة بالدولة واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على سلامة كل أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.

ويشمل القرار جميع المسابقات التي يُنظمها اتحاد الكرة ورابطة المحترفين الإماراتية وأنشطة المنتخبات الوطنية ولجنتي كرة القدم للسيدات والصالات والأكاديميات الخاصة وغيرها.

واختتم اتحاد الإمارات بيانه قائلا: ”يُثمن اتحاد كرة القدم الجهود التي تبذلها الجهات المختصة في الدولة للحفاظ على سلامة الجميع“.

وعطفًا على هذا القرار قررت رابطة المحترفين الإماراتية إيقاف المسابقات التي تنظمها، والتي تشمل دوري الخليج العربي ودوري الخليج العربي تحت 21 عاماً.

وأصدرت الرابطة بيانًا قات فيه إنه سيتم تقييم الوضع ومراجعته بعد انقضاء الفترة الزمنية المحددة.

ويأتي هذا القرار بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية اليوم الأحد إيقاف النشاط الرياضي في البلاد في جميع الألعاب للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان إنها قررت تأجيل كل البطولات الرياضية ومسابقات الكؤوس في جميع الألعاب وغلق كل المنشآت الرياضية والمؤسسات الترفيهية بدءا من يوم غد الاثنين وحتى الخامس من أبريل/ نيسان.

واستثنت فقط من الحظر الرياضيين المتأهلين لأولمبياد 2020 والذين يستعدون للتصفيات المؤهلة للدورة الصيفية في طوكيو.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأحد أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد وصل إلى 48 وتوفي ثلاثة أشخاص نقلا عن بيانات وزارة الصحة.