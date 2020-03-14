نادي اتحاد كلباء الإماراتي في بيان شديد اللهجة يطالب بإلغاء الـVAR واللجوء للحكم الأجنبي.. ورئيس لجنة الحكام يرد (فيديو)

أصدر نادي اتحاد كلباء الإماراتي بيانًا غاضبًا وشديد اللهجة ضد التحكيم في دوري المحترفين، إثر خسارة الفريق، اليوم السبت، أمام بني ياس في الجولة الـ19 للمسابقة، بهدفين مقابل هدف، شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا.

وقال النادي في بيانه، الذي نشره عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، اليوم السبت:“خسرنا الكثير من النقاط بسبب اهتزاز القرارات التحكيمية وتعنتها ضد فريقنا بالذات، قرارات من وحي الخيال وسوء استخدام لتقنية وجدت لتصحيح الأخطاء“.

وأضاف البيان:“توافرت لكم كل الأدوات والأموال، لكن ما زال الضباب يخيم على الصافرة التي لا مبدأ لها، وهو ما لمسناها جميعًا في أكثر من مناسبة، وعمومًا جفت الأقلام وهي تنادي بتشجيع الحكم المواطن وطويت الصحف التي تطالب بعدم اللجوء للحكم الأجنبي“.

وتابع بيان اتحاد كلباء:“نعلنها صراحة ونطالب بشدة بالاستعانة بالحكم الأجنبي، ونحن على أتم الاستعداد لتحمل تكاليفه وتبعاته، كما أننا نطالب بإلغاء الـVAR من دورينا، حيث إنه يخدم البعض ويقطع إرساله عن الباقين“.

بيان رسمي pic.twitter.com/zQWLX0L2ET — نادي إتحاد كلباء (@ittihadkalbafc) March 14, 2020

ووجه البيان حديثه للجنة الحكام، قائلًا:“إلى متى يتم التغاضي عن الكوارث التحكيمية، وإلى متى يتم السكوت عن تشويه صورة الحكم الإماراتي الذي وصل للعالمية، وإلى متى ستبقى العقوبات إن وجدت حبيسة الأدراج؟“.

من جانبه، قال علي حمد، رئيس لجنة الحكام، في تصريحات لقناة ”دبي“ الرياضية: ”من حق كل شخص يصرح وينتقد فنيا ولكن يجب أن يكون في إطار حسن النوايا، الأخطاء الواردة ليست واردة اليوم ولكن من المواسم السابقة، حل مشاكل إدارة الحكام يتم بناء على لوائح ونظم وليس بالصوت العالي“.

وأضاف: ”صرحت وما زلت مصر غير مقبول أي أخطاء تكون واضحة سواء الأسبوع الماضي أو هذا الأسبوع وقلت سنتخذ عقوبات وبالفعل هذا حدث وكعرف عالمي العقوبات تكون سرية ولا يتم الإعلان عنها، وبصفتي رئيس لجنة الحكام الانتقالية تدخلت اليوم ولكن بصفتي عضو مجلس إدارة“.

وتابع: ”كلباء وغيره تعرضوا لأخطاء تحكيمية، وعلينا دورا سنقوم بتقييم هذه الأخطاء ومحاولة إيجاد أفضل الفرص لتطوير مستوياتهم، وإذا لم يحدث سيتم تطبيق العقوبات المنصوصة عليها في اللوائح، وهناك إيجابيات كثيرة في المباريات والخلل في الحكم وليس في نظام (الفار)، ولدينا حالتين كان بسهولة معالجتهم بالرجوع للتقنية، والحكم يجب أن يتحمل مسؤولية العقوبات التي ستقع عليه“.

علي حمد رئيس لجنة الحكام: – أعترف بتعرض #اتحاد_كلباء لضرر كبير من الأخطاء التحكيمية

– من حق أي شخص انتقاد المستوى الفني لكن دون التشكيك في النوايا

– لست راض عن أداء بعض الحكام

– الخلل في الحكم وليس في نظام “الفار” pic.twitter.com/ymOG896GHD — UAE Sports News ???????? (@action_news) March 14, 2020

وأردف: ”كان من المفترض أن يبلغ إبلاغ الحكم أن هناك قرار يجب مراجعته ويحدث هذا ويراها في الشاشة ويتراجع عن قراره لو صح كلام حكام التقنية، وفي النهاية الفار دوره استشاري ويجب القرار النهائي للحكم، ولكن لم أطلع على تقرير مباريات اليوم حتى أقول ما حدث“.

وأحرز محمد الحمادي هدفًا لبني ياس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع احتسبه الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو ليقود فريقه للفوز 2-1 على اتحاد كلباء.

ووضع بنييل ملابا كلباء في المقدمة في الدقيقة 43 من ركلة جزاء، لكن بني ياس تعادل بطريقة مشابهة في الدقيقة 52 عبر ألميدا دي أوليفيرا.

وأكمل كلباء المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 50 بعد طرد لاعبه سلطان الزعابي.

ورفع بني ياس رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع متقدمًا بسبع نقاط على كلباء صاحب المركز 11.