جدول ترتيب الدوري الإماراتي بعد نهاية الجولة الـ19 (صورة)

حقق الجزيرة فوزا مهما على العين (3-1) مساء اليوم السبت، في ختام الجولة 19 من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 36 نقطة، ليحتل المركز الثالث، ويخدم شباب الأهلي المتصدر برصيد 43 نقطة، بعدما تجمد العين عند 37 نقطة، وظل في المركز الثاني.

وجاء الشوط الأول سريعا من الفريقين، ونجح العين في التقدم برأسية لابا كودجو في الدقيقة 39، بعد عرضية مثالية من بندر الأحبابي.

ولكن نجح الجزيرة في التعادل بالدقيقة 42، عبر عمر عبد الرحمن ”عموري“، بعد عرضية أرضية من كينو.

ورفض ”عموري“ الاحتفال بالهدف، الذي سجله في شباك ناديه السابق.

وتلقي العين ضربة قاسية في الثلث الأخير من المباراة، بطرد لاعبه بندر الأحبابي في الدقيقة 70، بالإنذار الثاني.

واستفاد الجزيرة من النقص العددي للضيوف، بتسجيل هدف ثان عن طريق كينو، في الدقيقة 82.

وأضاف علي مبخوت الهدف الثالث للجزيرة، في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع، إثر تمريرة من ”عموري

وكان الشارقة حامل لقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم قد حقق الفوز 3-صفر على مستضيفه الفجيرة، متذيل الترتيب بينما حول الوحدة تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على الظفرة اليوم السبت.

ورفع الشارقة رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث متأخرا بفارق ثماني نقاط عن شباب الأهلي ومتقدما بفارق الأهداف عن الوحدة صاحب المركز الرابع.