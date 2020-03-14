رسميًا.. إعلان استمرار دوري الخليج العربي الإماراتي‎

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم استمرار المسابقات الخاصة بالفريق الأول وفريق تحت 21 عامًا.

وأصدرت رابطة الاتحاد بيانًا رسميًا عبر حسابها على ”تويتر“، اليوم السبت، مؤكدة أنه بالتنسيق مع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم والجهات المختصة تقرر استمرار المسابقات الخاصة بالفريق الأول وفريق تحت 21 عامًا، بحسب المواعيد المحددة في جداول المسابقات، مع أخذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية اللازمة، واستمرار تقييم الوضع مع الجهات المعنية، علمًا بأن المباريات تقام دون حضور جماهيري، بحسب ما تقرر مسبقًا.

وكانت رابطة دوري المحترفين الإماراتي قررت مؤخرًا إقامة المباريات التي تنظمها دون حضور جماهيري وأصدر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بيانًا مشابهًا يعلن إقامة مباريات الكأس، والدرجات الدنيا، والكرة الشاطئية، ودوري السيدات، وكرة الصالات دون حضور جماهيري بسبب فيروس كورونا.

وأشارت رابطة دوري المحترفين الإماراتي في بيانها إلى أنها تتابع مع الجهات المختصة الأوضاع الصحية الراهنة والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها تلك الجهات، وبناءً على ذلك تقررت إقامة ما تبقى من المباريات التي تنظمها الرابطة دون حضور جماهيري حتى إشعار آخر وذلك حرصًا على سلامة الجميع.

ودعا الاتحاد الإماراتي الأندية والأكاديميات الخاصة وكافة المعنيين بكرة القدم في الإمارات إلى التقيد بالقرار حفاظًا على سلامة الجميع.

وكان فيروس كورونا الذي بدأ في الصين ومن ثم بدأ الانتشار في مختلف دول العالم ترك أثره السلبي بقوة على كرة القدم، إذ جُمد النشاط الكروي في العديد من الدول، وأبرزها: إنجلترا، وإسبانيا، وإيطاليا، واليابان، وكوريا الجنوبية.