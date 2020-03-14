مباراة الجزيرة ضد العين.. علي مبخوت يهدر فرصة هدف بغرابة شديدة (فيديو)

أهدر علي مبخوت، نجم الجزيرة، هدفًا محققًا لفريقه، كاد أن يضعه في المقدمة في مواجهة العين، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على استاد محمد بن زايد، في الجولة الـ19 لدوري الخليج العربي.

وتلقى مبخوت بينية رائعة من عمر عبد الرحمن ”عموري“ وضعته في مواجهة حارس العين، لكن مبخوت تباطأ وفضل مراوغة الحارس لينجح المدافع في إيقافه، ويبعد الكرة في اللحظة الأخيرة.

وفي تاريخ مواجهات الفريقين يتمتع الجزيرة بأفضلية تاريخية على العين، حيث فاز ”فخر أبوظبي“ في 10 مناسبات، مقابل 8 للزعيم العيناوي، بينما تعادلا في 5 مباريات.

ويأتي العين في الترتيب الثاني برصيد 37 نقطة، بينما يأتي الجزيرة في المركز الثالث بـ 33 نقطة، وهي خطوة لصاحب الأرض للاقتراب من الوصافة وتضييق الفارق مع شباب الأهلي المتصدر، خاصة أن المباراة على أرضه.