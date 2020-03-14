الشارقة يهزم الفجيرة ويقلص الفارق مع شباب الأهلي في ترتيب الدوري الإماراتي

قلص الشارقة حامل لقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، الفارق مع شباب الأهلي دبي المتصدر بفضل فوزه 3-صفر على مستضيفه الفجيرة متذيل الترتيب بينما حول الوحدة تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على الظفرة اليوم السبت.

ورفع الشارقة رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث متأخرا بفارق ثماني نقاط عن شباب الأهلي، ومتقدما بفارق الأهداف عن الوحدة صاحب المركز الرابع.

ويمكن للعين، صاحب المركز الثاني برصيد 37 نقطة، أن يقلص الفارق أكثر مع شباب الأهلي، حال فوزه في مباراة قمة أمام الجزيرة في وقت لاحق اليوم.

وتجمد رصيد الفجيرة عند 12 نقطة في ذيل الترتيب قبل سبع جولات على النهاية بينما ظل الظفرة في المركز السابع برصيد 29 نقطة.

وافتتح ماركوس ميلوني أهداف الشارقة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 19.

وانتظر حامل اللقب حتى الدقيقة 75 ليضيف الهدف الثاني عبر مجهود فردي من ريان مينديز عندما راوغ أحد المدافعين ودخل منطقة الجزاء ليضع الكرة على يسار عبد الله التميمي حارس الفجيرة.

وجعل الأوزبكي أوتابك شوكوروف النتيجة 3-صفر للشارقة بتسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الأخيرة.

وفي المباراة الأخرى، تقدم الظفرة بضربة رأس من جواو بيدرو بعد ثماني دقائق من البداية لكن سيباستيان تاليابوي (تيغالي) أدرك التعادل للوحدة في الدقيقة 58 بتسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 74 أرسل القائد إسماعيل مطر تمريرة بينية رائعة أنهاها بول-جوزيه مبوكو في شباك خالد السناني حارس الظفرة ليضمن الفوز للوحدة.

وفي مباراة ثالثة أحرز محمد الحمادي هدفا لبني ياس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع احتسبه الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو ليقود فريقه للفوز 2-1 على اتحاد كلباء.

ووضع بنييل ملابا كلباء في المقدمة في الدقيقة 43 من ركلة جزاء، لكن بني ياس تعادل من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 52 عبر ألميدا دي أوليفيرا، بينما أكمل كلباء المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 50 بعد طرد لاعبه سلطان الزعابي.

ورفع بني ياس رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع مقابل 16 نقطة لكلباء في المركز 11.