الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة العين والجزيرة في الدوري الإماراتي

يترقب عشاق الكرة العربية والإماراتية مواجهة قمة مثيرة ورائعة بين العين والجزيرة مساء اليوم السبت في الجولة الـ19 لدوري الخليج العربي.

ويبحث الجزيرة صاحب الضيافة عن تحقيق فوز مهم في مواجهة العين المنطلق في ظل صراع شرس على قمة الدوري الإماراتي.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الجزيرة والعين في قمة الدوري الإماراتي، فإلى السطور التالية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 20:30 بتوقيت الإمارات على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي.

وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1، بصوت المعلق فارس عوض، ودبي الرياضية 1، بصوت المعلق عبدالله السعدي.

الزعيم يواجه الجزيرة اليوم ⚽️ ????| الساعة 08:30 مساءً ????| استاد محمد بن زايد ????| الجولة الـ19 من دوري الخليج العربي #نادي_العين pic.twitter.com/zvP9LRDKcy — نادي العين (@alainfcae) March 14, 2020

ترتيب الفريقين

يحتل الجزيرة المركز الثالث برصيد 33 نقطة بفارق 10 نقاط عن شباب الأهلي دبي المتصدر، وحقق الجزيرة الفوز في 10 مباريات وتعادل 3 مرات وتلقى 5 خسائر، وسجل الفريق 26 هدفا واستقبل 16 هدفا، ويعد هداف الجزيرة بالدوري علي مبخوت برصيد 12 هدفا.

ويحتل العين المركز الثاني برصيد 37 نقطة، وحقق العين 11 انتصارا و4 تعادلات و3 خسائر، وسجل 45 هدفا، وهو صاحب أقوى هجوم واستقبل 18 هدفا، ويبقى هداف العين والدوري التوغولي لابا كودجو برصيد 17 هدفا.

ويتقابل الفريقان للمرة الثالثة هذا الموسم وفاز العين في الكأس 3/0 وتعادلا في الدوري دون أهداف.

أسلحة الجزيرة

يسعى الجزيرة لتحقيق الفوز وتقديم كرة جميلة من أجل إسعاد جماهيره بالتفوق على العين، وحاول المدرب الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني للجزيرة رفع الضغوط على لاعبيه مؤكدا أن المهمة صعبة في اللحاق بشباب الأهلي دبي في الصدارة.

وقال كايزر إن فريقه سيبحث عن تحقيق نتيجة طيبة في مواجهة العين موضحا أن اللقاء يظل لقاء مثيرا ومميزا.

ويغيب عن الجزيرة مسلم فايز وسلطان الغافري والمغربي مراد باتنا.

ويعتمد الجزيرة على تشكيلة تضم الحارس علي خصيف، وأمامه رباعي خط الدفاع الصربي ميلوس كوسانوفيتش ومحمد العطاس وسالم عبدالله والبرازيلي رينير.

ويقود خط الوسط الجنوب أفريقي ثيولاني سيريرو وبجواره عبدالله رمضان وأمامهما عمر عبدالرحمن عموري وعلى الأطراف خلفان مبارك والبرازيلي ماركوس كينو مع المهاجم علي مبخوت.

???? القائمة المستدعاة لمباراة #الجزيرة_العين المقامة غدا في ملعب محمد بن زايد ضمن الجولة 19 من #دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/zlFkyv5BZh — نادي الجزيرة (@AlJazira_uae) March 13, 2020

أوراق العين

يأمل العين مواصلة مسيرة ملاحقة شباب الأهلي دبي على الصدارة، خاصة أن الفريق انتفض بشكل رائع وقدم مستويات مميزة بالدوري.

وأكد المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني لفريق العين أنه يبحث عن الفوز خلال مواجهة الجزيرة مشيدا بتطور أداء فريقه من مباراة لأخرى، خاصة في الجانب الهجومي.

ويعتمد العين على تشكيلته التي تضم الحارس خالد عيسى، وأمامه رباعي خط الدفاع إسماعيل أحمد والياباني شيوتاني تسوكاسا ومحمد شاكر وبندر الأحبابي، مع وجود لاعب الارتكاز في قيادة خط الوسط أحمد برمان وبجواره يحيى نادر وأمامهما المجري بالازس دجوجاك، مع مثلث الهجوم الأوزبكي إسلام خان والبرازيلي كايو لوكاس والتوغولي لابا كودجو.

وقال شاكر عبدالفتاح، مدرب العين الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن صراع مواجهة العين والجزيرة يرتكز على قدرات هجوم الفريقين الذي يبدو قويا ومرعبا.

وأضاف ”العين لديه هداف مميز وهو لابا كودجو بجانب موهبة كايو وإسلام خان وخبرة جوجاك، كما أن الجزيرة لديه مهارات رائعة بوجود كينو ومبخوت وعموري وخلفان“.

وتوقع عبدالفتاح مواجهة قوية بين الفريقين خاصة أن العين لديه أمل كبير في ملاحقة شباب الأهلي دبي بينما تبقى المباراة بمثابة الفرصة الأخيرة للجزيرة للحاق بسباق القمة.