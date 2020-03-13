 نادي النصر الإماراتي ينفي طلب نيجريدو 20 مليون درهم لتجديد تعاقده – إرم نيوز‬‎

نادي النصر الإماراتي ينفي طلب نيجريدو 20 مليون درهم لتجديد تعاقده

نادي النصر الإماراتي ينفي طلب نيجريدو 20 مليون درهم لتجديد تعاقده

المصدر: فريق التحرير

نفى نادي النصر الإماراتي ما تم تداوله في الصحف أمس، عن طلب ألفارو نيجريدو ما يقرب من 20 مليون درهم في الموسم الواحد؛ لتجديد عقده مع الفريق.

وقال صلاح جلال مدير نادي النصر في تصريحات لفضائية ”الشارقة“: ”الخبر المتداول كاذب، ولا يمت للحقيقة بصلة“.

وأوضح: ”نيجريدو نفى هذا الأمر جملة وتفصيلًا، ولم يتكلم في هذا الأمر“.

وكانت تقارير صحفية إماراتية قد تحدثت عن فشل محاولات النصر في تقليص المقابل المادي الضخم الذي يطالب به نجمه ألفارو نيجريدو لتجديد تعاقده، والذي يصر على تقاضي 20 مليون درهم كراتب في الموسم الواحد على الرغم من تجاوزه الـ34 من العمر.

وينتهي عقد نيجريدو مع العميد مع نهاية موسم 2019-2020 الجاري.

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