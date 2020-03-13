نادي النصر الإماراتي ينفي طلب نيجريدو 20 مليون درهم لتجديد تعاقده

نفى نادي النصر الإماراتي ما تم تداوله في الصحف أمس، عن طلب ألفارو نيجريدو ما يقرب من 20 مليون درهم في الموسم الواحد؛ لتجديد عقده مع الفريق.

وقال صلاح جلال مدير نادي النصر في تصريحات لفضائية ”الشارقة“: ”الخبر المتداول كاذب، ولا يمت للحقيقة بصلة“.

وأوضح: ”نيجريدو نفى هذا الأمر جملة وتفصيلًا، ولم يتكلم في هذا الأمر“.

إدارة النصر تنفي الأرقام التي تم تداولها اليوم حول قيمة تجديد عقد نيغريدو #ملاعبنا pic.twitter.com/aRRktR67aN — قناة الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) March 13, 2020

وكانت تقارير صحفية إماراتية قد تحدثت عن فشل محاولات النصر في تقليص المقابل المادي الضخم الذي يطالب به نجمه ألفارو نيجريدو لتجديد تعاقده، والذي يصر على تقاضي 20 مليون درهم كراتب في الموسم الواحد على الرغم من تجاوزه الـ34 من العمر.

وينتهي عقد نيجريدو مع العميد مع نهاية موسم 2019-2020 الجاري.