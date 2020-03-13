 شاب الأهلي دبي يكتسح عجمان بخماسيةبعد رحيل أروابارينا ويبتعد بصدارة ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو) – إرم نيوز‬‎

شاب الأهلي دبي يكتسح عجمان بخماسيةبعد رحيل أروابارينا ويبتعد بصدارة ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

شاب الأهلي دبي يكتسح عجمان بخماسيةبعد رحيل أروابارينا ويبتعد بصدارة ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

المصدر: رويترز

حقق شباب الأهلي دبي متصدر دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم الانتصار في أول مباراة يخوضها بعد رحيل مدربه السابق الأرجنتيني رودولفو أروابارينا بفوزه 5-2 على مستضيفه عجمان اليوم الجمعة.

وأعلن شباب الأهلي بشكل مفاجئ يوم السبت الماضي رحيل مدربه الأرجنتيني بعد الحصول على خمس نقاط في آخر أربع مباريات من بينها التعادل مع الفجيرة متذيل الترتيب.

وقاد الإسباني جيرارد زراجوسا مدرب فريق تحت 21 عاما مباراة اليوم، سيستمر لنهاية الموسم، ليحقق الفريق الفوز الكبير.

وافتتح المهاجم المخضرم أحمد خليل خماسية شباب الأهلي في الدقيقة 34 بتسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء أثر تمريرة عرضية من ليوناردو الذي ضاعف النتيجة من ضربة رأس بعدها بعشر دقائق.

وقلص وليام أوسو الفارق بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني بضربة رأس من مدى قريب.

وأدرك فاندر فييرا التعادل لعجمان في الدقيقة 64 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وجعل فيدريكو كارتابيا النتيجة 3-2 لشباب الأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 76 احتسبها الحكم بعد مراجعة تقنية الفيديو وطرد على إثرها فييرا ليستكمل عجمان المباراة بعشرة لاعبين.

وسجل محمد سبيل مدافع عجمان الهدف الرابع لشباب الأهلي دبي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 83 قبل أن يختتم خليل الخماسية بعدها بدقيقتين بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وسع شباب الأهلي بهذا الفوز الفارق في الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 43 نقطة قبل سبع جولات على نهاية المسابقة.

ويتقدم شباب الأهلي بفارق ست نقاط عن العين صاحب المركز الثاني الذي سيخوض مباراة قمة خارج أرضه أمام الجزيرة غدا السبت.

وتجمد رصيد عجمان عند 18 نقطة في المركز العاشر بعد تلقيه الخسارة التاسعة في 19 مباراة.

وفي مباراة أخرى سجل البرازيلي فابيو دي ليما ثنائية في فوز الوصل خارج أرضه 3-2 على حتا.

وتقدم الوصل للمركز السابع برصيد 29 نقطة بينما ظل حتا في المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الدوري الإماراتي
الوصل الإماراتي
شباب الأهلي دبي
عجمان
تاريخ النشر
تاريخ التحديث