حظر الحضور الجماهيري في كافة الفعاليات الرياضية بالإمارات

قررت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في الإمارات، اليوم الخميس، منع إجراء التدريبات والمسابقات للرياضيين في عمر 18 سنة فما دون حتى إشعار آخر.

وكتبت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ في تغريدة عبر موقع ”تويتر“ أن ”هيئة العامة للرياضة تمنع إجراء التدريبات والمسابقات للرياضيين في عمر 18 سنة فما دون، حتى إشعار آخر، وتحظر الحضور الجماهيري في كافة الفعاليات الرياضية التي تقام بالدولة“.

ويأتي القرار ضمن الإجراءات الوقائية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يلعب الوصل مع حتا، وعجمان مع شباب الأهلي دبي، والنصر مع خورفكان، غدا الجمعة، في الجولة الـ19 من الدوري الإماراتي للمحترفين.

في حين يلعب الظفرة مع الوحدة، والفجيرة مع الشارقة، وبني ياس مع اتحاد كلباء، والعين مع الجزيرة يوم السبت.

ويتصدر شباب الأهلي دبي جدول ترتيب الدوري الإماراتي وفي رصيده 40 نقطة من 18 مباراة، ويتقدم بـ3 نقاط عن العين الثاني.

ويوم الثلاثاء صعد العين والظفرة لنهائي كأس رئيس الدولة، بعد فوز الأول 3/2 على الشارقة، والثاني 1/0 على بني ياس.