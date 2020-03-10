الظفرة يعبر بني ياس ويضرب موعدا مع العين في نهائي كأس رئيس الإمارات (فيديو)

حقق نادي الظفرة فوزا ثمينا على بني ياس، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، ليضرب موعدا مع العين في نهائي كأس رئيس الإمارات.

ويدين الظفرة بالفضل للاعبه دييغو غارديل الذي سجل هدف المباراة الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 103، عقب انتهاء شوطي المباراة بالتعادل السلبي واللجوء للأشواط الإضافية.

جارديل يسجل هدف التقدم لـ #الظفرة من ركلة جزاء نفذها بطريقة رائعة#كأس_رئيس_الدولة#بني_ياس_الظفرة#أبوظبي_الرياضية 1 حمل تطبيق أبوظبي الرياضية مجاناً وتابع البث المباشر عبر الرابط: https://t.co/DcXvKb07eS pic.twitter.com/8ztk5djMB8 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 10, 2020

وكان العين قد صعد إلى نهائي كأس رئيس الإمارات لكرة القدم بعد فوزه 3-2 على الشارقة اليوم الثلاثاء.

وجاءت جميع أهداف المباراة في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد‭ ‬في العاصمة الإماراتية.