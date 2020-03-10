 الظفرة يعبر بني ياس ويضرب موعدا مع العين في نهائي كأس رئيس الإمارات (فيديو) – إرم نيوز‬‎

الظفرة يعبر بني ياس ويضرب موعدا مع العين في نهائي كأس رئيس الإمارات (فيديو)

الظفرة يعبر بني ياس ويضرب موعدا مع العين في نهائي كأس رئيس الإمارات (فيديو)

المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

حقق نادي الظفرة فوزا ثمينا على بني ياس، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، ليضرب موعدا مع العين في نهائي كأس رئيس الإمارات.

ويدين الظفرة بالفضل للاعبه دييغو غارديل الذي سجل هدف المباراة الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 103، عقب انتهاء شوطي المباراة بالتعادل السلبي واللجوء للأشواط الإضافية.

وكان العين قد صعد إلى نهائي كأس رئيس الإمارات لكرة القدم بعد فوزه 3-2 على الشارقة اليوم الثلاثاء.

وجاءت جميع أهداف المباراة في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد‭ ‬في العاصمة الإماراتية.

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