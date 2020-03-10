كل ما تريد معرفته عن مباراة الشارقة والعين في نصف نهائي كأس رئيس الدولة

تقام اليوم الثلاثاء منافسات دور الأربعة في بطولة كأس رئيس الدولة الإماراتي بمواجهتين في غاية الإثارة والندية وتبدأ باللقاء المرتقب بين الشارقة والعين على ملعب (محمد بن زايد) بنادي الجزيرة في العاصمة أبوظبي.

وتقام المباراة الثانية بين بني ياس والظفرة على ملعب (آل نهيان) بنادي الوحدة في العاصمة أبوظبي.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الشارقة والعين في نصف نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي في السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة السادسة إلا الثلث مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق عامر عبد الله ودبي الرياضية 1 و3 بصوت المعلق عبدالله السعدي والشارقة الرياضية بصوت المعلق عبد الحميد الجسمي.

مشوار الفريقين

تأهل الشارقة بعد أن عبر عقبة حتا في دور الستة عشر بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 عقب التعادل بهدف لكل منهما ثم فاز على اتحاد كلباء في دور الثمانية بثنائية دون رد.

وصعد العين بعد عبور عقبة دبا الحصن في دور الستة عشر بثنائية دون رد ثم فاز على الوصل بنتيجة 6-5 في دور الثمانية.

ويتقابل الفريقان للمرة الرابعة هذا الموسم وفاز الشارقة بالدوري بنتيجة 3-2 في الدور الأول وتعادلا 1-1 في الدور الثاني وفاز الشارقة بنتيجة 2-1 في كأس الخليج العربي.

وتوج الشارقة بلقب كأس رئيس الدولة 8 مرات آخرها عام 2003 بينما حصد العين اللقب 7 مرات آخرها عام 2001، ويتصدر شباب الأهلي دبي قائمة الأكثر تتويجا برصيد 9 ألقاب.

الشارقة.. وفرصة التتويج

يبحث الشارقة عن الاستمرار في البطولة من أجل التتويج بلقب كأس رئيس الدولة خاصة في ظل الصراع الشرس والمثير على لقب الدوري واحتمالية فقدان الفريق لقب الدوري مع فقدان عدد من النقاط.

وقال المدرب عبد العزيز العنبري المدير الفني لفريق الشارقة قبل اللقاء:“ أمامنا فرصة تتويج بعبور العين والفوز في اللقاء النهائي، هذا حق مشروع لنا وعلينا القتال من أجل حصد اللقب“.

وأضاف: ”العين يعيش فترة رائعة ويقدم مستويات متميزة في الدوري وعلينا أن نلعب بحذر وتوازن بين الدفاع والهجوم، ونسعى لتلبية طموح جماهيرنا“.

ويفتقد الشارقة خدمات اللاعب البرازيلي إيجور كورنادو للإصابة بجانب سالم سلطان، ويعتمد الشارقة على تشكيلته التي تضم الحارس عادل الحوسني وأمامه رباعي خط الدفاع عبد الله غانم والبرازيلي ماركوس وشاهين عبد الرحمن والحسن صلاح.

ويقود خط الوسط ماجد سرور وبجواره الأوزبكي أوتابيك شوكوروف وعلى الأطراف البرازيلي كايو لوكاس ولاعب الرأس الأخضر ريان مينديز مع ثنائي الهجوم لوان بيريرا ومحمد خلفان.

انتفاضة العين.. وبصمات إيمانويل

يتطلع فريق العين لإكمال انتفاضته والبحث عن التتويج باللقب المحلي خاصة مع تحسن وتطور نتائج الزعيم في المرحلة الماضية.

وقال المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني للعين في المؤتمر الصحفي: ”أعتقد أن الحظوظ متساوية بين الفريقين وسنلعب بتوازن في اللقاء ضد الشارقة من أجل حصد بطاقة التأهل للدور النهائي“.

وأضاف: ”الاحتمالات كلها واردة، لدينا طموح كبير في الاستمرار للمباراة النهائية أمام الشارقة وحصد اللقب“.

ويغيب عن العين التوغولي لابا كودجو بعد إيقافه ومهند العنزي وريان يسلم ومحمد جمال للإصابة، ويعتمد العين على تشكيلته التي تضم الحارس خالد عيسى وأمامه الرباعي الياباني شيوتاني ومحمد شاكر وبندر الأحبابي وسالم عبد الله للدفاع وفي خط الوسط أحمد برمان وبجواره المجري بلازيس جوجاك والأوزبكي إسلام خان ومحمد عبد الرحمن وفي الهجوم جمال معروف والبرازيلي كايو.

وقال شاكر عبد الفتاح، مدرب العين الإماراتي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن المواجهة لن تكون سهلة على الإطلاق خاصة أنها مباراة كؤوس.

وأضاف: ”العين سيعاني بسبب غياب هدافه لابا وبعض التعديلات في دفاعه كما أن الشارقة لديه غياب آخر مؤثر وهو إيجور الذي يعد العقل المفكر وأخطر نجوم الفريق“.