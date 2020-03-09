 انتخاب مجلس إدارة جديد لرابطة المحترفين الإماراتية – إرم نيوز‬‎

انتخاب مجلس إدارة جديد لرابطة المحترفين الإماراتية

انتخاب مجلس إدارة جديد لرابطة المحترفين الإماراتية

المصدر: فريق التحرير

اختير عبدالله ناصر الجنيبي رئيسا لرابطة المحترفين الإماراتية لدورة 2020/2024، بالتزكية، اليوم الإثنين، في حين اختير جمال المري نائبا له.

وسيكون، محمد عبيد اليماحي وطارق علي الشبيبي وحسن طالب المري، ضمن الأعضاء.

وعبدالله ناصر الجنيبي يبلغ من العمر 45 عاما، وسبق أن تولى عدة مناصب في كرة القدم الإماراتية، أبرزها رئاسة مجلس إدارة نادي الوحدة، بين 2012 و2016، ونائب رئيس اتحاد كرة القدم الإماراتي، ورئيس اللجنة الفنية والمنتخبات بالاتحاد الإماراتي، وكان أحد أعضاء لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وأحد أعضاء لجنة كأس آسيا 2019، وكذلك اللجنة المنظمة للبطولة العربية.

وكتب راشد بن حميد النعيمي، رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”نبارك تشكيل مجلس الإدارة الجديد لرابطة المحترفين، ونحن على ثقة بأن الرابطة ستحقق نجاحات إضافية في دورتها الجديدة، تخدم أهداف الكرة الإماراتية“.

من جهته، كتب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم: ”يتقدم اتحاد الإمارات لكرة القدم بالتهنئة إلى رابطة المحترفين الإماراتية؛ بمناسبة انتخاب مجلس إدارة الرابطة للدورة الانتخابية 2020/2024، متمنين للمجلس الجديد المزيد من التقدم والنجاح“.

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