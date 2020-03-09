تعديلات هامة على جدول مباريات دوري الخليج العربي

أجرت رابطة المحترفين الإماراتية تغييرات هامة على مواعيد مباريات دوري الخليج العربي، بعد الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الاتحادين الدولي والآسيوي، بتأجيل مباريات دوري أبطال آسيا في الجولتين الرابعة والخامسة، والتصفيات المؤهلة لكأس العالم، خلال شهري مارس ويونيو.

وقررت رابطة المحترفين الإماراتية، تعديل مواعيد مباريات دوري الخليج العربي لتكون على النحو التالي:

تقام مباريات الجولة الـ20 يومي 19 و20 من مارس الجاري، تليها الجولة الـ21 يومي 3 و4 أبريل المقبل، ثم الجولة الـ22 يومي 9 و10 من الشهر نفسه، على أن تقام الجولة الـ23 يومي 16 و17 أبريل.

وسيتم تحديد الأيام الخاصة بالجولات الأخيرة، حسب موقف الفرق المتنافسة على المسابقة والهبوط لدوري الدرجة الأولى.