شباب الأهلي دبي يعلن رسميا إقالة المدرب رودولفو أروابارينا

أعلن نادي شباب الأهلي دبي رسميا إقالة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، وتكليف مدرب تحت 21 سنة جيرارد زراغوسا بقيادة الفريق حتى نهاية الموسم.

وأوضح النادي في بيان رسمي، عبر حسابه على ”تويتر“: ”قررت شركة كرة القدم بنادي شباب الأهلي إنهاء علاقتها بمدرب الفريق الأول الأرجنتيني أروابارينا وتكليف الأسباني جيرارد زراغوسا مدرب فريق تحت 21 سنة لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم“.

وكان شباب الأهلى دبي سقط في فخ التعادل الإيجابي مع النصر بنتيجة 2-2، مساء الجمعة، في الجولة الـ 18 من دوري الخليج العربي.

#شباب_الأهلي ينهي علاقته بالمدرب أروابارينا ويُكلف مدرب تحت 21 سنة جيرارد زراغوسا حتى نهاية الموسم قررت شركة كرة القدم بنادي شباب الأهلي عن إنهاء علاقتها بمدرب الفريق الأول الأرجنتيني أروابارينا وتكليف الأسباني جيرارد زراغوسا مدرب فريق تحت 21 سنة لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم — نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) March 7, 2020

وارتفع رصيد شباب الأهلي إلى 40 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط عن العين الوصيف، فيما ارتفع رصيد النصر إلى 28 نقطة في المركز السابع.

وطالب العديد من مشجعي الفريق مؤخرا بالاستغناء عن المدرب الأرجنتيني، خاصة أن الفريق قدم مستويات متذبذبة الفترة الماضية، بدأها بالتعثر في الدوري بصورة غير متوقعة بالتعادل مع الفجيرة، ليخسر نقطتين مؤثرتين في صراع الصدارة، كما أن موقفه بات صعباً في دوري أبطال آسيا.

كما بدأت الأزمة الحقيقية، عندما خسر شباب الأهلي لقب كأس الخليج العربي، بخسارته في النهائي أمام النصر بنتيجة 1-2، حيث أهدر ثاني الألقاب التي كان مرشحاً للفوز بها، بعدما بدأ الموسم بخسارة كأس سوبر الخليج العربي أمام الشارقة بركلات الترجيح.

يذكر أن أروابارينا قد تولى مهمة تدريب شباب الأهلي في أكتوبر 2018، وحقق خلال تلك الفترة لقب كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي الإماراتي ووصيف دوري الخليج العربي في موسم 2018/19.