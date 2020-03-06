ركلة جزاء تثير أزمة كبيرة في مباراة الجزيرة ضد اتحاد كلباء بالدوري الإماراتي (شاهد)

شهدت مباراة الجزيرة ضد اتحاد كلباء ضمن منافسات الجولة 18 من دوري الخليج العربي أزمة جديدة، بعد احتساب ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح فخر أبوظبي.

وشهدت الكرة سقوط المهاجم علي مبخوت لاعب نادي الجزيرة بجانب حارس مرمى اتحاد كلباء دون أي لمس، ليطلق الحكم صافرته محتسبًا ركلة جزاء.

ورغم عودة الحكم إلى تقنية الفيديو أكد على احتساب ركلة الجزاء، وسط اعتراضات لاعبي اتحاد كلباء.

الحكم هو الوحيد الذي شاهدها ركلة جزاء..

الخبير التحكيمي مسلم أحمد: ركلة الجزاء المحتسبة لـ #الجزيرة غير صحيحة وحارس المرمى لم يرتكب أي خطأ#اتحاد_كلباء_الجزيرة #دوري_الخليج_العربي حمل تطبيق #أبوظبي_الرياضية مجاناً وتابع البث المباشر عبر الرابط: https://t.co/DcXvKb07eS pic.twitter.com/0K8AL84CSD — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 6, 2020

وحول هذه الأزمة علق الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب الحاكم بكلباء، مؤكدًا أن ما حدث يعتبر إساءة للكرة الإماراتية.

وكتب القاسمي في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع تويتر: “ أي ضمير يمتلكه ذاك الحكم؟ وهو يُصر بكل ما أوتيَ من صلاحية لرسم نتيجة المباراة!“.

وأضاف: ”أليس في ذلك إساءة لكرة الإمارات ودورينا الذي انحدر كثيراً في الترتيب الآسيوي جرّاء الصمت على مثل هذه التصرفات غير المكترثة بسمعته“.

وتابع: ”بأمثال هذا الحكم ستنحدر رياضتنا للحضيض، فالرياضة عدالة لا محاباة“.

أي ضمير يمتلكه ذاك الحكم؟ وهو يُصر بكل ما أوتيَ من صلاحية لرسم نتيجة المباراة!

أليس في ذلك إساءة لكرة الإمارات ودورينا الذي انحدر كثيراً في الترتيب الآسيوي جرّاء الصمت على مثل هذه التصرفات الغير مكترثة بسمعته.

بأمثال هذا الحكم ستنحدر رياضتنا للحضيض.

فالرياضة عدالة لا محاباة.

… https://t.co/fUU49je0Eo — هيثم بن صقر القاسمي (@HaithamAlQasimi) March 6, 2020

وحقق الجزيرة فوزًا مثيرًا على ضيفه اتحاد كلباء بنتيجة هدفين مقابل هدف.

بهذا الفوز صعد الجزيرة للمركز الثالث في جدول ترتيب دوري الخليج العربي، برصيد 33 نقطة، بينما يقع اتحاد كلباء في المركز الحادي عشر، برصيد 15 نقطة.