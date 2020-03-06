 ركلة جزاء تثير أزمة كبيرة في مباراة الجزيرة ضد اتحاد كلباء بالدوري الإماراتي (شاهد) – إرم نيوز‬‎

ركلة جزاء تثير أزمة كبيرة في مباراة الجزيرة ضد اتحاد كلباء بالدوري الإماراتي (شاهد)

ركلة جزاء تثير أزمة كبيرة في مباراة الجزيرة ضد اتحاد كلباء بالدوري الإماراتي (شاهد)

المصدر: فريق التحرير

شهدت مباراة الجزيرة ضد اتحاد كلباء ضمن منافسات الجولة 18 من دوري الخليج العربي أزمة جديدة، بعد احتساب ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح فخر أبوظبي.

وشهدت الكرة سقوط المهاجم علي مبخوت لاعب نادي الجزيرة بجانب حارس مرمى اتحاد كلباء دون أي لمس، ليطلق الحكم صافرته محتسبًا ركلة جزاء.

ورغم عودة الحكم إلى تقنية الفيديو أكد على احتساب ركلة الجزاء، وسط اعتراضات لاعبي اتحاد كلباء.

وحول هذه الأزمة علق الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب الحاكم بكلباء، مؤكدًا أن ما حدث يعتبر إساءة للكرة الإماراتية.

وكتب القاسمي في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع تويتر: “ أي ضمير يمتلكه ذاك الحكم؟ وهو يُصر بكل ما أوتيَ من صلاحية لرسم نتيجة المباراة!“.

وأضاف: ”أليس في ذلك إساءة لكرة الإمارات ودورينا الذي انحدر كثيراً في الترتيب الآسيوي جرّاء الصمت على مثل هذه التصرفات غير المكترثة بسمعته“.

وتابع: ”بأمثال هذا الحكم ستنحدر رياضتنا للحضيض، فالرياضة عدالة لا محاباة“.

وحقق الجزيرة فوزًا مثيرًا على ضيفه اتحاد كلباء بنتيجة هدفين مقابل هدف.

بهذا الفوز صعد الجزيرة للمركز الثالث في جدول ترتيب دوري الخليج العربي، برصيد 33 نقطة، بينما يقع اتحاد كلباء في المركز الحادي عشر، برصيد 15 نقطة.

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