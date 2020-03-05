العين يصعق الفجيرة ويشدد الخناق على شباب الأهلي دبي في صدارة ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

حقق نادي العين فوزًا ثمينًا وصعبًا على ضيفه الفجيرة بنتيجة 2/1، اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإماراتي للمحترفين.

وفاجأ الفجيرة مضيفه العين بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة سجله إيرنست كوابينا أسانتي، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة.

وتعادل جمال معروف للعين في الدقيقة 26، بتسديدة قوية من داخل المنطقة، مستغلًا كرة عرضية من لابا كودجو فودوه.

وحصل العين على ركلة جزاء ترجمها بنجاح لابا كودجو فودوه في الدقيقة 77، ليضمن للعين 3 نقاط ثمينة.

وحقق العين الفوز رقم 11 مقابل الخسارة 3 مرات، والفوز 4 مرات، ليرفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، ويتأخر بنقطتين فقط عن المتصدر شباب الأهلي دبي، الذي يلعب مع النصر، الجمعة.

في المقابل تكبد الفجيرة الخسارة الثانية عشرة، مقابل الفوز 3 مرات، والتعادل 3 مرات، ويقبع في المركز الأخير برصيد 12 نقطة.

ويلعب العين مع الشارقة يوم 10 مارس في نصف نهائي كأس رئيس الدولة، ثم مع الجزيرة في الدوري الإماراتي يوم 14 مارس.

وفي مباراة ثانية تغلب خورفكان 2/1 على بني ياس.

وسجل رامون لوبيز هدفي خورفكان في الدقيقة 31، و42، في حين سجل زي روبيرتو لبني ياس في الدقيقة 90 من ضربة جزاء.

ورفع الفوز رصيد خورفكان إلى 15 نقطة في المركز الثاني عشر، مقابل 20 نقطة لبني ياس في المركز التاسع (مؤقتا).