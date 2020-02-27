أهداف مباراة الشارقة والوصل.. ريان مينديز يتقدم بثنائية لحامل اللقب (فيديو)

سجل ريان مينديز هدفين في أقل من 3 دقائق، ليتقدم الشارقة 2/0 على الوصل، في الجولة الـ17 من الدوري الإماراتي للمحترفين.
وجاء الهدف الأول لريان مينديز في الدقيقة 14، من ضربة جزاء، قبل أن يعود ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 16.
ويملك الشارقة 28 نقطة من 16 مباراة، مقابل 23 نقطة للوصل في المركز الثامن.
ويتصدر شباب الأهلي دبي جدول الترتيب وفي جعبته 36 نقطة.
من ركلة جزاء..#مينديز يسدد بقوة في مرمى #الوصل ليتقدم #الشارقة بالهدف الأول#الشارقة_الوصل #دوري_الخليج_العربي
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— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 27, 2020
سريعاً #مينديز يسجل مرة أخرى..
تسديدة صاروخية يسارية تسكن شباك #الوصل #دوري_الخليج_العربي
حمل تطبيق #أبوظبي_الرياضية مجاناً وتابع البث المباشر عبر الرابط:
https://t.co/EsnSIN8IkF pic.twitter.com/qwWnuF6y5H
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 27, 2020