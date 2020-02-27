 أهداف مباراة الشارقة والوصل.. ريان مينديز يتقدم بثنائية لحامل اللقب (فيديو) – إرم نيوز‬‎

أهداف مباراة الشارقة والوصل.. ريان مينديز يتقدم بثنائية لحامل اللقب (فيديو)

أهداف مباراة الشارقة والوصل.. ريان مينديز يتقدم بثنائية لحامل اللقب (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل ريان مينديز هدفين في أقل من 3 دقائق، ليتقدم الشارقة 2/0 على الوصل، في الجولة الـ17 من الدوري الإماراتي للمحترفين.

وجاء الهدف الأول لريان مينديز في الدقيقة 14، من ضربة جزاء، قبل أن يعود ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 16.

ويملك الشارقة 28 نقطة من 16 مباراة، مقابل 23 نقطة للوصل في المركز الثامن.

ويتصدر شباب الأهلي دبي جدول الترتيب وفي جعبته 36 نقطة.

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