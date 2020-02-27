كل ما تريد معرفته عن مباراة الشارقة والوصل في الدوري الإماراتي

يخوض فريق الشارقة مهمة صعبة أمام ضيفه الوصل مساء اليوم الخميس في الجولة السابعة عشر لدوري الخليج العربي.

ويبحث الشارقة عن حصد الفوز لاستعادة توازنه بعد سلسلة من النتائج السلبية في مواجهة خبرات لاعبي الوصل والكرة الجميلة التي يقدمونها.

وترصد إرم نيوز في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الوصل والشارقة في الدوري الإماراتي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الثامنة والربع مساء اليوم الخميس بتوقيت الإمارات على ملعب الشارقة.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق علي سعيد الكعبي ودبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبد الله السعدي والشارقة الرياضية بصوت المعلق حماد العنزي.

ترتيب الفريقين

يحتل الشارقة حامل اللقب المركز الخامس برصيد 28 نقطة، وحقق الفريق الفوز في 8 مباريات وتعادل 4 مرات وخسر مثلها وسجل 32 هدفا واستقبل 21 هدفا.. ويعد البرازيلي إيجور كورنادو هداف الشارقة برصيد 7 أهداف.

ويحتل الوصل المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما حقق 6 انتصارات وتعادل 5 مرات وخسر مثلها، وسجل الفريق 25 هدفا واستقبل 28 هدفا.. ويعد البرازيلي فابيو ليما هداف الوصل برصيد 9 أهداف.

وحقق الشارقة فوزا كبيرا على الوصل في لقاء الدور الأول للدوري بنتيجة 5-1 في عقر داره يوم 19 أكتوبرالماضي كما فاز في الكأس قبلها بأسبوع برباعية دون رد.

الشارقة.. وعودة إيجور

يبحث الشارقة عن تحقيق نتيجة طيبة تعيد إليه الثقة من جماهيره خاصة أن الفريق تلقى خبرا سارا بعودة نجمه البرازيلي إيجور كورنادو بعد إصابة طويلة أبعدته لفترة وهو ما أثر على نتائج الفريق.

واعترف المدرب عبد العزيز العنبري المدير الفني للشارقة بأن فريقه تأثر بغياب إيجور مؤكدا أن هذا الغياب أدى لتعديل طريقة اللعب كما أن فريقه سيسعى لتحقيق الفوز على الوصل وهو فريق يلعب كرة هجومية بلا تحفظات.

ويعتمد الشارقة على تشكيلته التي تضم عادل الحوسني لحراسة المرمى وأمامه رباعي خط الدفاع شاهين عبد الرحمن وعبد الله غانم وعلي الظنحاني والحسن صالح.

ويقود خط الوسط الأوزبكي أوتابيك شوكوروف وبجواره ماجد سرور وأمامهما البرازيلي إيجور كورنادو وعلى الأطراف لاعب الرأس الأخضر ريان مينديز والبرازيلي كايو لوكاس وفي الهجوم محمد خلفان المسماري.

الوصل.. وخبرات ليما

يبحث الوصل عن رد اعتباره أمام الشارقة بعدما تلقى هزيمتين كبيرتين على يد حامل اللقب سواء بالدوري أو الكأس ولكن المدرب الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني للوصل حاول رفع الضغوط على فريقه مؤكدا أنه سيلعب لقاء للمتعة لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويغيب عن الوصل الثلاثي البرازيلي ويلتون سواريز والغاني جورج دووبونج والألماني كريستيان تيريش ، ويعتمد الوصل على طريقة 4-3-3 بوجود الحارس حميد عبد الله وأمامه الرباعي البرازيلي لوكاس جالفاو وعبد الله جاسم وسالم العزيزي وعبد الرحمن علي في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط حبوش صالح وبجواره حمد البلوشي مع فيليبي مع ثلاثي الهجوم فابيو ليما اللاعب المخضرم وبجواره فرناندو جايبور وعلي صالح.

وأكد محمد يوسف مدرب الأهلي المصري الأسبق لـ“إرم نيوز“ أن الوصل لديه لاعبن موهوبون وأصحاب خبرات خاصة فابيو ليما فهو لاعب يصنع الفارق.

وأوضح أن الشارقة يتابعه على فترات ويلاحظ تراجع نتائجه مؤخرا ولكن عودة أفضل لاعبيه إيجور ستزيد صلابة الدفاع وستكون مهمته أسهل بعض الشيء خاصة أنه يلعب على أرضه ووسط جماهيره.

وأضاف:“ لعبنا أمام الوصل مع الأهلي في البطولة العربية بالموسم الماضي وكان محط اهتمامنا إيقاف خطورة ليما فهو لاعب يملك الحلول“.