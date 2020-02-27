كل ما تريد معرفته عن مباراة النصر والوحدة في الدوري الإماراتي

تدور مواجهة قوية بين فريقي النصر والوحدة، اليوم الخميس، في الجولة السابعة عشرة للدوري الإماراتي.

يملك الفريقان تاريخا كبيرا وجماهيرية مميزة؛ ما يجعل اللقاء بينهما من المواجهات المنتظرة في دوري الخليج العربي.

وتستعرض إرم نيوز في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة النصر والوحدة في الدوري الإماراتي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الخميس بتوقيت الإمارات على ملعب (آل مكتوم) بنادي النصر.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق فارس عوض ودبي الرياضية 1 بصوت المعلق أحمد الشحي.

ترتيب الفريقين

يحتل الوحدة المركز الرابع برصيد 29 نقطة بفارق 7 نقاط عن شباب الأهلي دبي المتصدر، وحقق الوحدة 9 انتصارات وتلقى 5 هزائم وتعادل مرتين وسجل أصحاب السعادة 30 هدفا واستقبلوا 26 هدفا.

ويحتل النصر صاحب الضيافة المركز السابع برصيد 24 نقطة، وحقق الفريق 7 انتصارات وتلقى 6 هزائم وتعادل 3 مرات وسجل العميد 18 هدفا واستقبل 17 هدفا.

ويعد الأرجنتيني سباستيان تيجالي هداف الوحدة وثاني هدافي الدوري برصيد 14 هدفا بينما يبقى هداف النصر الإسباني ألفارو نيجريدو برصيد 5 أهداف.

ولم يفز الوحدة في آخر 3 لقاءات على حساب النصر الذي تفوق في لقاء الدور الأول بنتيجة 3-1 وفي الدوري الموسم الماضي فاز بنتيجة 2-1 وتعادلا بهدفين لكل منهما ولكن المفارقة أن الوحدة في آخر مواجهاته ضد النصر في ملعب الأخير تجنب الهزيمة في اللقاءين الأخيرين.

النصر.. وتصحيح المسار

يبحث النصر عن تصحيح المسار وتحسين ترتيبه في جدول الدوري بعدما تراجعت نتائج الفريق بصورة واضحة.

وأكد المدرب الكرواتي كورنسلاف يورتشيتش المدير الفني للنصر أن فريقه يحاول تصحيح أخطاء الفترة الأخيرة خاصة أنه لم يفز في آخر 4 مباريات بالدوري منذ تغلبه على الجزيرة.

وأوضح كورنسلاف أن فترة التوقف الأخيرة أعادت حساباته لتصحيح بعض الأمور كما أنه يكن كل الاحترام لفريق الوحدة الذي أعاد ترتيب صفوفه في المرحلة الماضية.

ويغيب عن النصر لاعبه يعقوب البلوشي ومحمد فوزي، ويعتمد النصر على طريقة 4-2-3-1 بوجود الحارس أحمد شامبيه وأمامه رباعي خط الدفاع البرازيلي جوبلار ليما ومحمد علي عايض ومهند خميس وراشد محمد عمر.

ويقود خط الوسط التشيلي استيبان بافيز وبجواره طارق أحمد مع صانع الألعاب البرتغالي توزي وفي الهجوم ألفارو نيجريدو وعلى الأطراف الهولندي براندلي كواس ومحمد العكبري.

الوحدة يطارد الفوز

يبحث الوحدة -أيضا- عن تحقيق الفوز من أجل تعزيز أقدامه في المربع الذهبي والمنافسة على القمة.

وأكد المدرب الإسباني مانويل خيمينيز المدير الفني لفريق الوحدة أن المباراة لن تكون سهلة لأن النصر يملك بين صفوفه العديد من اللاعبين المميزين مشدداً على ضرورة العمل الجماعي في لقاء النصر.

ويغيب عن الوحدة محمد المنهالي وحمدان الكمالي، ويعتمد الوحدة على طريقة 4-2-3-1 بوجود الحارس محمد الشامسي وأمامه عبد الله الكربي وفارس جمعة والبرازيلي لوكاس بيمانتا والكوري الجنوبي تشانج وو ريم في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط خميس إسماعيل وبجواره الكوري الجنوبي لي ميونج وأمامهما إسماعيل مطر مع الأطراف السريعة بوجود بول مبوكو اللاعب البلجيكي وخليل الحمادي مع القناص سباستيان تيجالي.

وقال أحمد عبد الحليم مدرب الوحدة الإماراتي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن صراع النصر والوحدة على أرض الملعب مليء بجوانب مهمة خاصة أن الفريقين يملكان أطرافا سريعة وقدرات هجومية قوية.

وأوضح أن الوحدة تطور هجوميا مع استقدام مبوكو وخبرات مطر وتيجالي مع وجود نيجريدو في النصر مع كواس وتوزي وهو ما يجعل المباراة مفتوحة.