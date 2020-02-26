شباب الأهلي دبي يواجه بني ياس للحفاظ على صدارة ترتيب الدوري الإماراتي وسط شكوك بشأن مستقبل أروابارينا

سيحصل شباب الأهلي دبي المتصدر على فرصة سريعة للثأر والعودة لطريق الانتصارات عندما يحل ضيفا على بني ياس في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، بعد غد الجمعة، وسط شكوك تحيط بمستقبل مدربه الأرجنتيني رودولفو أروابارينا.

ويتصدر شباب الأهلي الترتيب برصيد 36 نقطة من 16 مباراة، بفارق خمس نقاط عن العين أقرب ملاحقيه، لكن سلسلة من خمس مباريات بلا انتصارات بينها أربع هزائم متتالية في جميع المسابقات جعلت أروابارينا قريبا من الرحيل، وفقا لتقارير إعلامية.

وخسر شباب الأهلي أمام الجزيرة في الدوري في وقت سابق من الشهر الحالي، ثم سقط في أول مباراتين في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا أمام باختاكور الأوزبكي والهلال السعودي قبل خروجه من دور الثمانية في كأس رئيس الإمارات الأسبوع الماضي على يد بني ياس منافسه التالي في الدوري.

وقال أروابارينا الأسبوع الماضي: ”خسرنا مباراتين في دوري الأبطال وأعتقد أننا قدمنا أداء جيدا.. أنا كمدرب لم أعِد بالبطولات، ولكن بأن ننافس حتى النهاية“.

وأضاف: ”فريقنا غير معتاد على الهزيمة.. ومع ذلك يبقى منهجنا الدائم تحقيق الفوز“.

ويحل العين صاحب المركز الثاني ضيفا على حتا غدا الخميس إذ يسعى لمواصلة نتائجه الجيدة محليا والتي تتناقض مع عروضه الضعيفة في دوري أبطال آسيا.

وفاز العين 6-5 على الوصل في مواجهة مثيرة بدور الثمانية لكأس رئيس الإمارات الأسبوع الماضي وسجل عشرة أهداف في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري، لكنه خسر أول مباراتين في دور المجموعات بدوري الأبطال بما في ذلك الهزيمة 4-صفر على أرضه أمام سباهان الإيراني.

وقال البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب العين، في مؤتمر صحفي: ”يجب علينا أن نظهر قوتنا الحقيقية منذ البداية لنواصل الفترة الجيدة التي نعيشها، وندرك المطلوب منا في الدوري.

”مواجهة الوصل كانت في مسابقة مختلفة تماما، وتركيزنا حاليا منصب على الدوري. بالفعل استقبلنا خمسة أهداف (أمام الوصل) لكن خط هجومنا قوي ونجح في إحراز ستة أهداف، ولذلك يجب على حتا الحذر“.

وأنعش الجزيرة، صاحب المركز الثالث برصيد 30 نقطة، آماله في المنافسة على اللقب بفوزه على شباب الأهلي المتصدر في الجولة الماضية، ويستضيف خورفكان متذيل الترتيب يوم الجمعة في مباراة لا يتوقع فيها مواجهة متاعب ضخمة.

كما يلتقي الشارقة حامل اللقب مع الوصل غدا الخميس مع سعيه لمواصلة التعافي بعد سلسلة من النتائج السيئة في الدوري في يناير/ كانون الثاني. ويحتل الشارقة المركز الخامس برصيد 28 نقطة، ويتأخر بنقطة واحدة وراء الوحدة الرابع الذي يتجه إلى دبي لمواجهة النصر.