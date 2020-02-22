 الشارقة يهزم اتحاد كلباء ويضرب موعدا مع العين في قبل نهائي كأس رئيس الإمارات (فيديو) – إرم نيوز‬‎

الشارقة يهزم اتحاد كلباء ويضرب موعدا مع العين في قبل نهائي كأس رئيس الإمارات (فيديو)

الشارقة يهزم اتحاد كلباء ويضرب موعدا مع العين في قبل نهائي كأس رئيس الإمارات (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

ضرب الشارقة موعدا مع العين في قبل نهائي كأس رئيس الإمارات لكرة القدم بعد فوزه 2-صفر على اتحاد كلباء في ختام مباريات دور الثمانية اليوم السبت.

وسجل كودجو لابا أربعة أهداف وزميله كايو كانيدو هدفين في فوز العين 6-5 على الوصل ليقودا الفريق إلى قبل النهائي اليوم أيضا.

وافتتح ماجد سرور ثنائية الشارقة، حامل لقب الدوري المحلي، بتسديدة مباشرة هائلة من خارج منطقة الجزاء بعد مرور ساعة من البداية.

وضاعف علي الظنحاني النتيجة بعدها بثلاث دقائق عبر تسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

وشهدت المباراة عودة البرازيلي إيجور كورونادو لاعب وسط الشارقة بعد غياب طويل للإصابة إذ شارك كبديل قبل عشر دقائق من النهاية.

وسيلتقي الشارقة مع العين في العاشر من الشهر المقبل في قبل النهائي بينما ستجمع المباراة الثانية في اليوم ذاته بين بني ياس والظفرة.

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