أهداف مباراة العين والوصل.. 3-2 لـ“الفهود“ (فيديو)

افتتح لابا كودجو التسجيل لفريق العين الإماراتي، قبل أن يدرك سريعا ويلتون سواريز التعادل لفريق الوصل، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت، في ربع نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي.

وسجل كودجو الهدف الأول مع الدقيقة الرابعة، ليرد سريعا سواريز بالتعادل مع الدقيقة التاسعة.

سقط أرضاً ثم نهض سريعاً ليسجل هدف التعادل.. #ويلتون يعادل النتيجة لنادي #الوصل #العين_الوصل#كأس_رئيس_الدولة حمل تطبيق #أبوظبي_الرياضية وتابع البث المباشر لكل برامجنا والأحداث الرياضية مجاناً عن طريق الرابطhttps://t.co/EsnSIN8IkF pic.twitter.com/9QLxzPKHGT — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 22, 2020

وأحرز الهدف الثاني للعين لابا كودجو من ركلة جزاء في الدقيقة 36.

الوصل يعود مجدداً برأسية قوية من جورج دووبنغ مرت من خالد عيسى لتصبح النتيجة 2-2، مع الدقيقة 46.

وسجل فابيو ليما الهدف الثالث لنادي الوصل من علامة الجزاء.. الوصل يتقدم 3-2 مع الدقيقة 55.

يسارية قوية من #فابيو_ليما وهدف ثالث لنادي #الوصل من علامة الجزاء.. الوصل يتقدم 3-2#العين_الوصل#كأس_رئيس_الدولة حمل تطبيق #أبوظبي_الرياضية وتابع البث المباشر لكل برامجنا والأحداث الرياضية مجاناً عن طريق الرابطhttps://t.co/EsnSIN8IkF pic.twitter.com/nRZvlVMWHO — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 22, 2020

وتأهل العين بعدما تخطى عقبة دبا الحصن 2/0 في دور الـ16، في حين تأهل فريق الوصل بعدما هزم فريق خورفكان 1/0 في المرحلة ذاتها.

وصعد إلى دور الـ8 فريقا بني ياس والظفرة، كما يلعب مساء اليوم فريق اتحاد كلباء مع الشارقة.

ويسعى العين للثأر من خسارته في الموسم الماضي في ثمن نهائي البطولة أمام الوصل بنتيجة 3/5، وتفوق العين في آخر 3 مواجهات ببطولة الدوري على حساب الوصل.