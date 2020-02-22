 أهداف مباراة العين والوصل.. 3-2 لـ“الفهود“ (فيديو) – إرم نيوز‬‎

أهداف مباراة العين والوصل.. 3-2 لـ“الفهود“ (فيديو)

أهداف مباراة العين والوصل.. 3-2 لـ“الفهود“ (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

افتتح لابا كودجو التسجيل لفريق العين الإماراتي، قبل أن يدرك سريعا ويلتون سواريز التعادل لفريق الوصل، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت، في ربع نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي.

وسجل كودجو الهدف الأول مع الدقيقة الرابعة، ليرد سريعا سواريز بالتعادل مع الدقيقة التاسعة.

وأحرز الهدف الثاني للعين لابا كودجو من ركلة جزاء في الدقيقة 36.

الوصل يعود مجدداً برأسية قوية من جورج دووبنغ مرت من خالد عيسى لتصبح النتيجة 2-2، مع الدقيقة 46.

وسجل فابيو ليما الهدف الثالث لنادي الوصل من علامة الجزاء.. الوصل يتقدم 3-2 مع الدقيقة 55.

وتأهل العين بعدما تخطى عقبة دبا الحصن 2/0 في دور الـ16، في حين تأهل فريق الوصل بعدما هزم فريق خورفكان 1/0 في المرحلة ذاتها.

وصعد إلى دور الـ8 فريقا بني ياس والظفرة، كما يلعب مساء اليوم فريق اتحاد كلباء مع الشارقة.

ويسعى العين للثأر من خسارته في الموسم الماضي في ثمن نهائي البطولة أمام الوصل بنتيجة 3/5، وتفوق العين في آخر 3 مواجهات ببطولة الدوري على حساب الوصل.

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