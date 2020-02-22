شباب الأهلي دبي يقرر إقالة أروابارينا

أفادت وسائل إعلام إماراتية، بأن إدارة نادي شباب الأهلي دبي قررت إقالة المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا من تدريب الفريق.

وبحسب ”الإمارات اليوم“، فإن إدارة شباب الأهلي دبي استقرت على إقالة أروابارينا؛ عقب الخسارة 0/1 أمام بني ياس، والخروج من ربع نهائي كأس رئيس الدولة.

وبحسب الصحيفة، فإن الاستقرار على الإقالة جاء بسبب خسارة الفريق 3 بطولات، وهي: السوبر الإماراتي، كأس الخليج العربي، وأخيرا كأس رئيس الدولة.

وخسر شباب الأهلي دبي أول مباراتين بدوري أبطال آسيا بنتيجة 0/2 و0/3، أمام الهلال السعودي وباختاكور الأوزبكي.

ويتصدر شباب الأهلي دبي جدول ترتيب الدوري الإماراتي، وفي رصيده 36 نقطة من 16 مباراة، ويتقدم بـ5 نقاط عن مطارده العين.

ويلعب شباب الأهلي دبي مع بني ياس مجددا، يوم الجمعة، في الجولة الـ17 من الدوري الإماراتي للمحترفين، ثم مع شاهر خوردو في دوري أبطال آسيا.