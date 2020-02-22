بالموعد والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة العين والوصل في ربع نهائي كأس رئيس الدولة

يخوض نادي العين مباراة قوية أمام منافسه الوصل مساء اليوم السبت في ربع نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي.

ويبحث العين عن مصالحة جماهيره بعد الخسارة الآسيوية أمام النصر السعودي، في حين يطمع الوصل في الاستمرار بالبطولة المحلية والمنافسة على لقبها.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز تفاصيل مواجهة العين والوصل في ربع نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (آل نهيان) بنادي الوحدة في العاصمة أبوظبي في الساعة 17:30 بتوقيت الإمارات.

وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1، بصوت المعلق أحمد الحامد، ودبي الرياضية 1، بصوت المعلق عبدالله السعدي، والشارقة الرياضية بصوت المعلق حماد العنزي.

الزعيم يواجه الوصل اليوم ⚽️ ????| الساعة 05:30 مساءً ????| استاد آل نهيان ????| دور الـ8 من بطولة كأس رئيس الدولة#نادي_العين pic.twitter.com/bmUmUxX3oR — نادي العين (@alainfcae) February 22, 2020

مشوار الفريقين

تخطى العين عقبة دبا الحصن 2/0 في دور الـ16، في حين تخطى فريق الوصل عقبة خورفكان 1/0 في المرحلة ذاتها.

وصعد إلى دور الـ8 فريقا بني ياس والظفرة، كما يلعب مساء اليوم فريق اتحاد كلباء مع الشارقة.

ويسعى العين للثأر من خسارته في الموسم الماضي في ثمن نهائي البطولة أمام الوصل بنتيجة 3/5، وتفوق العين في آخر 3 مواجهات ببطولة الدوري على حساب الوصل.

أسلحة العين

يدخل العين المباراة باحثا عن الفوز والتأهل لنصف النهائي لمواصلة البحث عن اللقب المحلي بجانب مصالحة جماهيره بعد الخسارة في أول جولتين بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وقال المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني لفريق العين إن المباراة لا تقبل القسمة على اثنين، موضحا أن الحظوظ متساوية وفريقه سيسعى للتأهل.

ويعتمد العين على طريقة 4/2/3/1 بوجود الحارس خالد عيسى، وأمامه رباعي الدفاع سعيد جمعة ومحمد أحمد والياباني تسوكاسا شيوتاني وإسماعيل أحمد، بينما يقود خط الوسط أحمد برمان وبجواره الأوزبكي إسلام خان وصانع الألعاب المجري المنضم حديثا بالازس جوجاك وعلى الأطراف بندر الأحبابي والبرازيلي كايو كانيدو، مع المهاجم التوغولي لابا كودجو.

????| ريجيكامب :

سنخوض مباراة صعبة أمام العين في كأس رئيس الدولة، نسعى إلى الفوز للتأهل لنصف النهائي.لا يوجد غيابات في صفوف فريقنا الجميع متحمس لخوض اللقاء،أعتقد أن من سيخطئ هو من سيخسر المباراة لذا علينا ألا نرتكب أي أخطاء وأن نكون في كامل تركيزنا طوال الوقت.

????#الوصل_العين pic.twitter.com/4besgsDhBs — Al Wasl SC (@AlWaslSC) February 21, 2020

أوراق الوصل

يبحث الوصل عن تحقيق الفوز على حساب العين واقتناص تذكرة التأهل لنصف النهائي للبطولة، وهو ما أكده المدرب الروماني لاورينت ريغيكامب قبل اللقاء مشددا على قوة فريق العين.

وقال ريغيكامب إن فريقه سيلعب بقدر عالٍ من الاحترافية ولن يكرر الأخطاء التي حدثت في اللقاءات السابقة أمام العين خاصة أنه لا مجال لارتكاب المزيد من الأخطاء في ظل قوة اللقاء.

ويعتمد ريغيكامب على طريقة 4/3/3 بوجود الحارس حميد النجار، وأمامه الرباعي سالم العزيزي والبرازيلي لوكاس جالفاو والغاني جورج دووبونغ وحبوش صالح، بينما يقود خط الوسط حميد البلوشي والإكوادوري فرناندو جايبور والألماني كريستيان تريش، مع مثلث الهجوم الذي يضم البرازيلي فابيو ليما وعلي صالح والبرازيلي الآخر ويلتون سواريز.

وقال شاكر عبدالفتاح، المدير الفني لفريق العين الإماراتي الأسبق، لشبكة ”إرم نيوز“ إن مباريات الكأس دائما تمثل حالة تنافسية خاصة والحظوظ دائما تكون متساوية بين الفريقين مهما كانت فوارق الإمكانيات والتاريخ فما بالك بلقاء يجمع بين عملاقين كبيرين بقيمة العين والوصل.

وأضاف ”العين لديه أسلحة مهمة وخطيرة وخاصة المهاجم التوغولي لابا كودجو وأيضا كايو وجوجاك وإسلام خان، ولقاء الوصل سيكون في غاية الأهمية نفسيا للفريق لأنه سيصعد به لمرحلة أقرب في كأس رئيس الدولة ويصالح الجماهير بعد الأداء الآسيوي الباهت“.

وأشار إلى أن الوصل أيضا لديه عنصر خبرة لا يستهان به وهو البرازيلي فابيو ليما الذي يعد أحد أفضل اللاعبين الأجانب في السنوات الأخيرة بالدوري الإماراتي.