 الظفرة يصعق الجزيرة ويخطف بطاقة نصف نهائي كأس رئيس الإمارات (فيديو) – إرم نيوز‬‎

الظفرة يصعق الجزيرة ويخطف بطاقة نصف نهائي كأس رئيس الإمارات (فيديو)

الظفرة يصعق الجزيرة ويخطف بطاقة نصف نهائي كأس رئيس الإمارات (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أحرز ياسين بخيت لاعب نادي الظفرة هدفًا قاتلًا في شباك الجزيرة، ليحجز لفريقه مقعدًا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس رئيس الدولة الإماراتي لكرة القدم.

وفاز الظفرة على الجزيرة بنتيجة (2-1)، في مباراة الدور ربع النهائي من البطولة، على ملعب بني ياس.

تقدم خالد باوزير لصالح الظفرة في الدقيقة 54، ثم تعادل خلفان مبارك للجزيرة في الدقيقة 61.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله، ليلجأ الفريقان إلى الشوطين الإضافيين، ونجح ياسين بخيت في انتزاع هدف الفوز للظفرة في الدقيقة 120 من عمر المباراة.

وصعد الظفرة إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة برفقة بني ياس الذي تأهل بعد فوزه على شباب الأهلي، حامل اللقب، بنتيجة (1-0).

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