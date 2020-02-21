الظفرة يصعق الجزيرة ويخطف بطاقة نصف نهائي كأس رئيس الإمارات (فيديو)

أحرز ياسين بخيت لاعب نادي الظفرة هدفًا قاتلًا في شباك الجزيرة، ليحجز لفريقه مقعدًا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس رئيس الدولة الإماراتي لكرة القدم.

وفاز الظفرة على الجزيرة بنتيجة (2-1)، في مباراة الدور ربع النهائي من البطولة، على ملعب بني ياس.

تقدم خالد باوزير لصالح الظفرة في الدقيقة 54، ثم تعادل خلفان مبارك للجزيرة في الدقيقة 61.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله، ليلجأ الفريقان إلى الشوطين الإضافيين، ونجح ياسين بخيت في انتزاع هدف الفوز للظفرة في الدقيقة 120 من عمر المباراة.

وصعد الظفرة إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة برفقة بني ياس الذي تأهل بعد فوزه على شباب الأهلي، حامل اللقب، بنتيجة (1-0).

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بتسديدة من لمسة واحدة..#الجزيرة يعود سريعاً ويسجل التعادل عن طريق #خلفان_مبارك#كأس_رئيس_الدولة#الظفرة_الجزيرة حمل تطبيق #أبوظبي_الرياضية وتابع البث المباشر لكل برامجنا والأحداث الرياضية مجاناً عن طريق الرابطhttps://t.co/EsnSIN8IkF pic.twitter.com/KGpIcMpb3n — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 21, 2020