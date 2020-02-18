 أهداف مباراة الشارقة ضد بیرسبولیس.. 2-1 للفريق الإيراني (فيديو) – إرم نيوز‬‎

أهداف مباراة الشارقة ضد بیرسبولیس.. 2-1 للفريق الإيراني (فيديو)

أهداف مباراة الشارقة ضد بیرسبولیس.. 2-1 للفريق الإيراني (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

يتقدم فريق بیرسبولیس الإيراني على نظيره الشارقة الإماراتي بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي تجمعهما، مساء الثلاثاء، على إستاد نادي الشارقة، ضمن مباريات دوري أبطال آسيا.

وسجل ثنائية الفريق الإيراني علي علیپور في الدقيقتين التاسعة و27، وقلص النتيجة للشارقة محمد خلفان المسماري في الدقيقة 25.

يحتل الشارقة المركز الثالث بلا نقاط بعد خسارته بهدف نظيف أمام التعاون السعودي بالجولة الأولى.

ويحتل بيرسبوليس المركز الأخير بلا نقاط بعد خسارته أمام الدحيل القطري بثنائية دون رد.

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