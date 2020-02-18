أهداف مباراة الشارقة ضد بیرسبولیس.. 2-1 للفريق الإيراني (فيديو)

يتقدم فريق بیرسبولیس الإيراني على نظيره الشارقة الإماراتي بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي تجمعهما، مساء الثلاثاء، على إستاد نادي الشارقة، ضمن مباريات دوري أبطال آسيا.

وسجل ثنائية الفريق الإيراني علي علیپور في الدقيقتين التاسعة و27، وقلص النتيجة للشارقة محمد خلفان المسماري في الدقيقة 25.

يحتل الشارقة المركز الثالث بلا نقاط بعد خسارته بهدف نظيف أمام التعاون السعودي بالجولة الأولى.

ويحتل بيرسبوليس المركز الأخير بلا نقاط بعد خسارته أمام الدحيل القطري بثنائية دون رد.

هدف بيرسبوليس الاول في مرمى الشارقة pic.twitter.com/2WOlPZUQpd — Action Goals (@GoalsAction) February 18, 2020

هدف محمد خلفان الاول في مرمى الفريق الايراني pic.twitter.com/s0iNskS415 — Action Goals (@GoalsAction) February 18, 2020