 العين يكتسح اتحاد كلباء برباعية ويحافظ على وصافة ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو) – إرم نيوز‬‎

العين يكتسح اتحاد كلباء برباعية ويحافظ على وصافة ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

العين يكتسح اتحاد كلباء برباعية ويحافظ على وصافة ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

اكتسح فريق العين الإماراتي مضيفه اتحاد كلباء بأربعة أهداف مقابل واحد، في مباراة مؤجلة من الجولة 14 لدوري الخليج العربي الإماراتي.

افتتح عمر ياسين أهداف العين في الدقيقة 18، لكن اتحاد كلباء تمكن من تسجيل التعادل عن طريق ملابا في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 43 سجل لابا كودجو محترف العين الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 43، وسجل الهدف الثالث للعين اللاعب جوجاك في الدقيقة 71.

واختتم كايو كانيدو أهداف العين بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 92.

بهذا الفوز رفع العين رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني، وبفارق 5 نقاط عن المتصدر شباب الأهلي برصيد 36 نقطة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الدوري الإماراتي
العين الإماراتي
دوري الخليج العربي
تاريخ النشر
تاريخ التحديث