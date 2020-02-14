العين يكتسح اتحاد كلباء برباعية ويحافظ على وصافة ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

اكتسح فريق العين الإماراتي مضيفه اتحاد كلباء بأربعة أهداف مقابل واحد، في مباراة مؤجلة من الجولة 14 لدوري الخليج العربي الإماراتي.
افتتح عمر ياسين أهداف العين في الدقيقة 18، لكن اتحاد كلباء تمكن من تسجيل التعادل عن طريق ملابا في الدقيقة 19.
وفي الدقيقة 43 سجل لابا كودجو محترف العين الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 43، وسجل الهدف الثالث للعين اللاعب جوجاك في الدقيقة 71.
واختتم كايو كانيدو أهداف العين بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 92.
برباعية مقابل هدف.. #العين يفوز على #اتحاد_كلباء في مؤجلة الجولة 14.. شاهد أهداف المباراة كاملة#اتحاد_كلباء_العين#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/yoFFMB35SB
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 14, 2020
بهذا الفوز رفع العين رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني، وبفارق 5 نقاط عن المتصدر شباب الأهلي برصيد 36 نقطة.