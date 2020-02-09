رسميا.. فابيو فيفياني مدربا للفجيرة الإماراتي

أعلن نادي الفجيرة الإماراتي، رسميا، اليوم الأحد، تعيين المدرب الإيطالي فابيو فيفياني مدربا له، خلفا للجزائري مجيد بوقرة، الذي أُقيل أمس السبت.

وكتب الفجيرة عبر حسابه على موقع ”تويتر“، ”رسميا.. الإيطالي فابيو فيفياني مدربا للفجيرة“.

ولم يكشف النادي الإيطالي التفاصيل المالية للعقد أو مدته.

وفابيو فيفياني البالغ من العمر 53 عاما، يملك تجربة تدريبية في الإمارات، عندما تولى قيادة نادي اتحاد كلباء في 50 مباراة.

وتعادل الفجيرة 2/2، الجمعة، مع خورفكان في الجولة الـ16 من الدوري الإماراتي، ليتساوى في الرصيد مع حتا في المركز قبل الأخير، لكن الفجيرة يتأخر بفارق الأهداف.

ويلعب الفجيرة مع العين، يوم السبت، في الدوري الإماراتي، ثم مع الشارقة حامل اللقب.

ويتصدر شباب الأهلي دبي جدول ترتيب الدوري الإماراتي، ويملك 36 نقطة من 16 مباراة، بفارق 6 نقاط عن الجزيرة الثاني.