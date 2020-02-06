الجزيرة يقهر شباب الأهلي دبي ويخطف وصافة ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

انتزع الجزيرة فوزا مثيرا من شباب الأهلي دبي بنتيجة 2/1، في قمة مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإماراتي للمحترفين، اليوم الخميس.

وافتتح علي أحمد مبخوت التسجيل للجزيرة في الدقيقة الرابعة، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة من عبدالله رمضان.

وأدرك لوفانور هنريقو دي سوسا التعادل لشباب الأهلي دبي في الدقيقة 11، بضربة رأسية قوية بعد كرة عرضية من عيد خميس النعيمي.

وتقدم خلفان مبارك الرازي للجزيرة في الدقيقة 88، بتسديدة رائعة من فوق الحارس ماجد ناصر.

وطرد الحكم اللاعب أحمد عبدالله جميل في الدقيقة 57، وبرونو كونسيكاو من الجزيرة في الدقيقة 78، كما طرد رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي دبي في الدقيقة 58.

وكسر الجزيرة سلسلة عدم الفوز على شباب الأهلي دبي استمرت 5 مباريات على التوالي، حيث فاز شباب الأهلي دبي في 3 مرات، وتعادلا مرتين، فاز شباب الأهلي دبي في واحدة منهما بركلات الترجيح.

وحقق الجزيرة الفوز التاسع الموسم الحالي، مقابل 3 تعادلات، و4 خسائر، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني (مؤقتا)، في حين تلقى شباب الأهلي دبي الخسارة الثانية، مقابل الفوز 11 مرة، و3 تعادلات، ليتجمد رصيده عند 36 نقطة في صدارة الترتيب.

ويلعب شباب الأهلي دبي مع باختاكور الأوزبكي يوم الإثنين بدوري أبطال آسيا، في حين يلعب الجزيرة مع الظفرة، يوم الجمعة 21 فبراير في ربع نهائي كأس رئيس الدولة.