أهداف مباراة شباب الأهلي دبي والجزيرة.. 1/1 (فيديو)

سجل علي مبخوت الهدف الأول في المباراة التي تجمع الجزيرة مع شباب الأهلي دبي، في قمة الجولة الـ16 من الدوري الإماراتي للمحترفين.
وجاء هدف علي مبخوت في الدقيقة الرابعة، لكن لوفانور هنريقو دي سوسا تعادل لشباب الأهلي دبي في الدقيقة 11.
وتقدم زايد عبدالله العامري للجزيرة في الدقيقة 14.
#الجزيرة يسجل مبكراً..#عبدالله_رمضان يمرر والقناص #علي_مبخوت يسدد في مرمى #شباب_الأهلي#شباب_الأهلي_الجزيرة#دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/ZIAD04J94n
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 6, 2020
#شباب_الأهلي لا يتأخر في العودة..
متصدر دورينا يتعادل بهدف من رأسية رائعة لـ #لوفانور#شباب_الأهلي_الجزيرة#دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/HQ3yyzlb6d
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 6, 2020