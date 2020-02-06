 أهداف مباراة شباب الأهلي دبي والجزيرة.. 1/1 (فيديو) – إرم نيوز‬‎

أهداف مباراة شباب الأهلي دبي والجزيرة.. 1/1 (فيديو)

أهداف مباراة شباب الأهلي دبي والجزيرة.. 1/1 (فيديو)
مبارة الجزيرة وشباب أهلي دبي في الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي في استاد محمد بن زايد في أبوظبي أكتوبر 3 2019 تصوير سيف الكعبي

المصدر: فريق التحرير

سجل علي مبخوت الهدف الأول في المباراة التي تجمع الجزيرة مع شباب الأهلي دبي، في قمة الجولة الـ16 من الدوري الإماراتي للمحترفين.

وجاء هدف علي مبخوت في الدقيقة الرابعة، لكن لوفانور هنريقو دي سوسا تعادل لشباب الأهلي دبي في الدقيقة 11.

وتقدم زايد عبدالله العامري للجزيرة في الدقيقة 14.

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