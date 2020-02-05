شباب الأهلي دبي المتصدر يسعى للابتعاد عن ملاحقيه في الدوري الإماراتي

يتطلع العين والشارقة والجزيرة للتمسك بأمل اللحاق بشباب الأهلي دبي، متصدر دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، عندما يلتقي أطراف المربع الذهبي في جولة جديدة من المباريات.

ويملك كل من العين والشارقة حامل اللقب والجزيرة 27 نقطة، بينما يتصدر شباب الأهلي الترتيب برصيد 36 نقطة من 15 مباراة بعد تعادله المفاجئ دون أهداف مع الفجيرة المهدد بالهبوط يوم الأحد الماضي لتتوقف مسيرة انتصاراته في خمس مباريات متتالية.

ويلتقي شباب الأهلي على أرضه مع الجزيرة، الذي حقق فوزا واحدا في مبارياته الأربع الأخيرة، غدا الخميس، بينما يلعب العين، الذي تتبقى له مباراة إضافية، ضد الشارقة باستاد هزاع بن زايد، بعد غد الجمعة.

وقلل الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي من فارق النقاط الذي يتقدم به على ملاحقيه مع سعي فريقه لتحقيق اللقب لأول مرة منذ تتويجه للمرة السابعة والأخيرة في 2016.

وقال أورابارينا في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء: ”مباراة (الجزيرة) مهمة بالتأكيد لكنها مثل بقية المباريات في البطولة، وبالنسبة لي الدوري لا يزال به العديد من المباريات.

”هناك 30 نقطة في متناول الجميع، نخطط لتحقيق الفوز حتى نحافظ على تفوقنا في وقت مهم من الدوري“.

وأضاف: ”لم نظهر بشكل جيد في آخر مباراتين، لكن لدينا بعض النقاط المهمة التي تصنع الفارق مع بقية المنافسين وأنصح اللاعبين دائما بعدم التأثر بالانتقادات“.

وفاز الشارقة 3-1 على اتحاد كلباء يوم الأحد الماضي ليضع حدا لأربع هزائم متتالية أطاحت به من على قمة الدوري الذي نال لقبه الموسم الماضي للمرة السادسة في تاريخه.

لكنه سيخوض اختبارا صعبا أمام العين مع سعي الفريقين لمواصلة الضغط على شباب الأهلي.

وقال عبد العزيز العنبري، مدرب الشارقة، بعد الفوز على اتحاد كلباء: ”المهم لنا في الفترة الأخيرة كان عودة الفريق إلى مستواه وليس العودة للمنافسة على الدوري. والمنافسة حق لكل الأندية، والجميع يملك مقومات المنافسة“.

وتابع: ”هدفنا أصبح هذا الموسم أن نكون موجودين ضمن الأربعة الأوائل لنظل دائما في سباق المنافسة على اللقب الذي توجنا به الموسم الماضي“.

ويتطلع العين إلى تحقيق انتصاره الثالث على التوالي ليواصل استعادة مستواه بعد أن خسر مرتين في مبارياته الثلاث السابقة.

وفي مباريات أخرى، يسعى الوصل صاحب المركز الثامن للتعافي من آثار خسارة ثقيلة 5-صفر أمام العين في بداية الأسبوع الحالي عندما يستضيف عجمان في زعبيل يوم الجمعة، بينما يلعب الوحدة، الفائز في أربع مباريات متتالية، ضد بني ياس غدا الخميس.

وفي مواجهات بين أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة، يلتقي خورفكان متذيل الترتيب مع الفجيرة بينما يلعب اتحاد كلباء ضد حتا.