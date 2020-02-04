تعرّف على مواعيد وملاعب مباريات الدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة

اعتمدت لجنة المسابقات بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم، مواعيد وأماكن إقامة مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة.

وتأهل للدور ربع النهائي كل من، العين، بني ياس، الشارقة، الظفرة، اتحاد كلباء، شباب الأهلي دبي، الوصل، والجزيرة.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور الثمانية “ربع النهائي” يومي 21 و22 فبراير، فيما ستقام مباراتا الدور نصف النهائي يوم 10 مارس، وسيتم تحديد موعد المباراة النهائية لاحقا.

وأسفرت قرعة ربع نهائي كأس رئيس الدولة عن المباريات التالية:

– شباب الأهلي دبي x بني ياس (ستاد خليفة بن زايد)

– الظفرة x الجزيرة (ستاد بني ياس)

– الشارقة x اتحاد كلباء (ستاد الإمارات)

– العين x الوصل (ستاد آل نهيان)

لجنة المسابقات باتحاد الإمارات لكرة القدم تعتمد مواعيد وأماكن إقامة مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة ..#كأس_رئيس_الدولة pic.twitter.com/r90PDQR6k2 — UAEFA (@uaefa_ae) February 4, 2020

الدور نصف النهائي

– الفائز من مباراة العين والوصل x الفائز من مباراة الشارقة واتحاد كلباء.

– الفائز من مباراة شباب الأهلي وبني ياس x الفائز من مباراة الجزيرة والظفرة.