تحركات أندية القمة وانتفاضة الوحدة.. كل ما تريد معرفته عن ميركاتو الشتاء في الدوري الإماراتي

أُسدل الستار على فترة الانتقالات الشتوية في الدوري الإماراتي للمحترفين بعد تحركات مكثفة شهدتها أندية البطولة المحلية لتدعيم صفوفها.

ورغم أن انتقالات يناير لا تشهد حراكا كبيرا ويتسم باستمرار بإتمام صفقات معدودة إلا أن الانتقالات الشتوية الأخيرة كسرت خلالها بعض الأندية القاعدة وقامت بتغيير جلدها وعلى رأسها نادي الوحدة الذي رفع شعار ميركاتو تجديد الدماء.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي كل الأمور المتعلقة بميركاتو الشتاء في دوري الخليج العربي:

تحركات أندية القمة

تحركت أندية القمة في الدوري الإماراتي لتدعيم صفوفها في فترة الانتقالات الشتوية وعلى رأسها فريق الشارقة حامل اللقب الذي نجح في ضم البرازيلي كايو قادما من بنفيكا البرتغالي بجانب انضمام الجناح البرازيلي لوان بيريرا والجناح الإيفواري عبدالله تراوري واستغنى عن لاعبه فوزي فايز إلى خورفكان بجانب إعارة لاعب الرأس الأخضر ريكاردو غوميز لإفساح المجال أمام إعادة قيد اللاعب البرازيلي إيجور كورنادو.

وتعاقد شباب الأهلي دبي مع المهاجم الإسباني بيدرو كوندي بجانب خليفة مبارك، وأبرم صفقة أخيرة قبل غلق الميركاتو بضم الأوزبكي عزيز جانيف بعد رحيل الثنائي ماورو دياز وخايمي أيوفي.

واكتفى الجزيرة بضم البرازيلي رينير كما ضم العين اللاعب الكازخي إسلام خان.

الوحدة يسرق الأضواء

سرق نادي الوحدة الأضواء في انتقالات الشتاء بحسم عدة انتقالات لتدعيم الصفوف.. وأبرم الوحدة أكثر من 8 صفقات لتدعيم صفوفه في شهر يناير الماضي بناء على طلب المدرب الإسباني مانويل خيمينيز.

وقال أحمد عبدالحليم مدرب الوحدة الإماراتي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن الوحدة بالفعل كان بحاجة قوية وماسة لتدعيم صفوفه بعناصر مميزة خاصة في اللاعبين الأجانب موضحا أن الأرجنتيني سباستيان تيفالي وحده لا يكفي وكان ضروريا أن يتم ضم بعض اللاعبين المميزين.

وتعاقد الوحدة مع البلجيكي صاحب الأصول الكونغولية بول موبوكو الجناح الأيسر المنضم من فريق ستاندارد لييغ في صفقة مميزة وانضم أيضا الجناح الإسباني غاسبار بانديرو القادم من ألميريا الإسباني والمدافع البرازيلي لوكاس بيمينتا والتونسي علاءالدين زهير والكوري الجنوبي ميونغ لي لتعويض رحيل الأجانب نيكولاس ميليسي والإسباني كارليتوس والهولندي سيم ستيغن.

وتحرك الوحدة أيضا وضم خميس إسماعيل لاعب وسط الوصل وفارس جمعة مدافع الجزيرة وخالد إبراهيم ظهير أيمن بني ياس.

وحرص أيضا نادي خورفكان على تدعيم صفوفه بحوالي 7 صفقات على رأسها الثلاثي البرازيلي برونو لاماس ورامون لوبيز وريكاردينهو مع انضمام راشد عيسى وفوزي فايز وعيسى العتيبة ومحمد هلال راشد.

وتحرك اتحاد كلباء في اليوم الأخير بضم الثنائي ريكاردو غوميز لاعب الرأس الأخضر مهاجم الشارقة على سبيل الإعارة بجانب التعاقد لاعب الوسط الهولندي نافارون فور

وتعاقد الفجيرة أيضا مع الغاني إرنست سانتي والمغربي أيمن إسو والبرازيلي جيفرسون والبلجيكي أبوبكر كونيه وخلفان النوبي.

الصفقات البرازيلية

سيطرت الصفقات البرازيلية على المشهد في الميركاتو الشتوي فأغلب الأندية الإماراتية اتجهت لضم لاعبين من البرازيل لتدعيم صفوفها.

وتعاقد الفجيرة مع المهاجم البرازيلي جيفرسون وانضم الشارقة مع الجناح كايو القادم من بنفيكا البرتغالي وتعاقد خورفكان مع ثلاثي برازيلي هم رامون لوبيز وبرونو لاماس وريكاردينهو كما انضم ثلاثي برازيلي إلى اتحاد كلباء وهم ويليان فورتي وماتيوس باربوسا وفانديرسون.

وتعاقد حتا مع الثنائي صامويل ونيلتون وضم بني ياس الثنائي ريتشارد وزي روبرتو وانضم المدافع لوكاس بيامينتا للوصل وتعاقد الجزيرة مع البرازيلي رينير.

صفقات المقيمين ظاهرة لافتة

لفتت أيضا ظاهرة صفقات المقيمين الأنظار في الدوري الإماراتي بعدما حرصت بعض الأندية على ضم لاعبين صغار السن.

وتعاقد الجزيرة مع البرازيلي رينير كلاعب مقيم وانضم أيضا المدافع التونسي علاءالدين زهير للوحدة بجانب البرازيلي لوكاس في فئة المقيمين كما ضم اتحاد كلباء مع الظهير الأيسر الإيفواري ناجوي كريس وضم النصر اللاعب النيجيري أولا من دوري القسم الثاني المصري.

وضم كلباء الثنائي باربوسا وويليان كمقيمين كما ضم الفجيرة اللاعب المغربي أمين إسو.