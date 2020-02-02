الوحدة يلدغ الجزيرة ويصعد للمركز الخامس في ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

خطف نادي الوحدة فوزا ثمينا من مضيفه الجزيرة، بهدف نظيف، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب ”محمد بن زايد“ في إطار منافسات الجولة الـ15 من دوري الخليج العربي.

وأحرز اللاعب لوكاس بيمينتا هدف الوحدة الوحيد في الدقيقة 35 من رأسية رائعة.

الفوز رفع رصيد الوحدة إلى 26 نقطة ويقفز إلى المركز الخامس، بينما توقف رصيد الجزيرة عند 27 نقطة في المركز الرابع.

وفي مباراة أخرى عاد الشارقة، حامل اللقب، إلى طريق الانتصارات، في الدوري الإماراتي، بعد فوزه 3/1 على منافسه اتحاد كلباء، اليوم الأحد، في الجولة الـ15 من المسابقة، في حين فرض الفجيرة التعادل على المتصدر شباب الأهلي دبي.

وأنهى الشارقة الشوط الأول متقدما 1/0 سجله ريان مينديز في الدقيقة 42، في حين عزز الوافد الجديد كايو لوكاس فيرنانديز تقدم الشارقة بالهدف الثاني في الدقيقة 55.

وأعاد أسامة الشال الإثارة إلى المباراة بعدما سجل هدف التقليص لاتحاد كلباء في الدقيقة 77، لكن محمد خلفان المسماري أمّن النقاط الثلاث للشارقة بهدف في الدقيقة 84.

وهذا الفوز الأول للشارقة في الدوري الإماراتي، بعد التعثر في آخر 5 مباريات، حيث تعادل مع عجمان، ثم خسر 4 مرات متتالية أمام الظفرة والوحدة وشباب الأهلي دبي وخورفكان.

ورفع الفوز رصيد الشارقة إلى 27 نقطة في المركز الثاني مع العين والجزيرة، لكن الأخيرين لعبا مباراة أقل، في حين تجمد رصيد اتحاد كلباء عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي مباراة ثانية فرض الفجيرة التعادل السلبي على شباب الأهلي دبي.

ورفع التعادل رصيد شباب الأهلي دبي إلى 36 نقطة، بفارق 9 نقاط عن العين والشارقة والجزيرة، علما أن الشارقة لعب 15 مباراة، مقابل 14 لكل من العين والجزيرة.

أما التعادل فقد رفع رصيد الفجيرة إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر.