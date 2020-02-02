رسميًا.. النصر الإماراتي يتعاقد مع محمد فوزي

أعلن نادي النصر الإماراتي، اليوم الأحد، رسميًا تعاقده مع محمد فوزي.

وكتب النصر عبر حسابه على موقع ”تويتر“ ”محمد فوزي ينضم إلى قلعة العميد مدافعًا عن ألوانه حتى 2022“.

وتنقل محمد فوزي، البالغ من العمر 29 عامًا، بين أندية شباب الأهلي دبي وبني ياس والعين والجزيرة.

ويحتل النصر المركز الخامس في ترتيب الدوري الإماراتي، برصيد 23 نقطة من 15 مباراة، حيث حقق الفوز 7 مرات، وتعادل 3 مرات، وخسر 5 مرات.

وودع النصر كأس رئيس الدولة الإماراتي من دور الـ16، بالخسارة 1/2 أمام شباب الأهلي دبي، ويلعب مع الظفرة والنصر وشباب الأهلي دبي وخورفكان واتحاد كلباء في الـ5 مباريات المقبلة في الدوري الإماراتي.