هدف مباراة الجزيرة والوحدة.. 1/0 لأصحاب السعادة (فيديو)

تقدم لوكاس بيمينتا مهاجم الوحدة بهدف في شباك الجزيرة، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في قمة مباريات الجولة الخامسة عشرة لدوري الخليج العربي.

وارتقى بيمينتا عاليا، وسجل برأسه محرزا هدف التقدم لأصحاب السعادة.

يحتل الجزيرة المركز الثالث في ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 27 نقطة بفارق الأهداف عن العين و8 نقاط عن شباب الأهلي دبي المتصدر.

وسجل الجزيرة 22 هدفا واستقبل 12 هدفا، وحقق الفريق 8 انتصارات من 14 مباراة وتعادل 3 مرات وخسر مثلها، ويبقى هداف الفريق بالدوري النجم علي مبخوت برصيد 9 أهداف.

ويحتل الوحدة المركز السابع برصيد 23 نقطة وحصد الفريق 7 انتصارات من 14 مباراة وخسر 5 مباريات وتعادل مرتين، وسجل الفريق 26 هدفا واستقبل مثلها ويعد هدافه الأرجنتيني سباستيان تيغالي برصيد 12 هدفا.

وأطاح الجزيرة بعقبة الوحدة في كأس رئيس الدولة يوم 24 ديسمبر الماضي وهي آخر مواجهة بين الفريقين بخلاف أن الجزيرة أطاح أيضا بالوحدة برباعية دون رد في ربع نهائي كأس الخليج العربي.